El peor escenario para San Lorenzo: Ezequiel Cerutti y Gastón Hernández sufrieron la rotura de ligamentos

Si bien el empate de San Lorenzo en la Bombonera pareció un buen negocio para el equipo que conduce Damián Ayude, las noticias que se sucedieron dejan un sabor muy amargo para el conjunto de Boedo. Se confirmó el peor escenario: tanto Ezequiel Cerutti, como Gastón Hernández sufrieron la rotura de los ligamentos de sus rodillas. Se presagiaba lo peor, porque el delantero y el defensor tuvieron que salir durante el 1-1 ante Boca, por haber sentido dolores en sus rodillas después de haber quedado mal pisados. Se realizaron estudios y se llegó al contundente diagnóstico.

Las primeras alarmas para San Lorenzo se encendieron a los 22 minutos del primer tiempo, cuando Ezequiel Cerutti tuvo que dejar la cancha lesionado tras una jugada desafortunada que generó mucha preocupación. La acción se produjo después de un lateral en ataque. El delantero fue a buscar la pelota y, cuando intentó resolver con un taco, saltó y al caer se le trabó la rodilla derecha, quedando inmediatamente tendido sobre el césped de la Bombonera.

Lamentamos comunicar que luego de realizarse los estudios médicos correspondientes, Ezequiel Cerutti sufrió ruptura de ligamento cruzado anterior de rodilla derecha y Gastón Hernandez ruptura de plástica ligamentaria del cruzado anterior de rodilla izquierda. Ambos jugadores… pic.twitter.com/tfRvp51Epi — San Lorenzo (@SanLorenzo) March 12, 2026

El futbolista pidió asistencia de inmediato y el cuerpo médico ingresó rápidamente al campo. Minutos después salió reemplazado y se sentó en el banco de suplentes visiblemente afectado y entre lágrimas, una reacción que reflejó la gravedad del momento.

El segundo impacto se produjo a los 33 minutos del segundo tiempo, cuando Hernández quedó tendido en el piso y fue atendido por el cuerpo médico del Ciclón tuvo que pedir el cambio. El defensor fue a disputar una pelota sobre un lateral y, cuando buscó el apoyo con la pierna izquierda, se le fue hacia afuera. Con visibles gestos de dolor en su rodilla izquierda, el zaguero abandonó el campo y en su lugar ingresó el uruguayo Guzmán Corujo.

San Lorenzo en sus redes sociales comunicó las lesiones y en el mismo posteo explicó: “Ezequiel Cerutti sufrió la ruptura de ligamento cruzado anterior de rodilla derecha y Gastón Hernández ruptura de plástica ligamentaria del cruzado anterior de rodilla izquierda. Ambos jugadores serán intervenidos quirúrgicamente”. Según los medios partidarios del club de Boedo el tiempo de recuperación de ambos jugadores demandaría cerca de ocho meses.

Gastón Hernández deja el campo de juego visiblemente dolorido Manuel Cortina

La situación de ambos jugadores es inquietante porque los dos pasaron por situaciones similares hace no tanto tiempo. Para Cerutti se trata de su segunda lesión de este tipo desde que está en San Lorenzo, ya que en 2023 también había padecido una rotura de ligamentos en la rodilla izquierda. Mientras que Hernández ya sufrió dos roturas de ligamentos en su carrera: una en 2021 cuando jugaba en San Martín de San Juan —justamente en la rodilla izquierda— y otra posteriormente en la derecha, ya como jugador del club de Boedo, en 2023.