Chimy Ávila, de perder a su cuñado y su sobrina de un año y medio por una balacera en Rosario a integrar la pre-lista de España

Ezequiel Ávila nació en Empalme Graneros, un barrio al noroeste de Rosario en el que hace 29 años ya imperaba la violencia: esta semana mataron allí a Máximo Gerez, un niño de 11 años, e hirieron a otros tres. Los cuatro recibieron impactos de bala. Uno entre nueve hermanos, la madre de Ávila debió hacerse cargo de todos luego de la separación del matrimonio. Cumplió el sueño de debutar en primera con la camiseta de Tiro Federal, de su ciudad, con apenas 16 años. Y el fútbol se transformó en un medio de vida. La misma vida que lo golpeó con toda la furia en 2020: sufrió dos roturas de ligamentos cruzados y perdió en una balacera a su cuñado de 20 años y su sobrina, de año y medio. Ahora, “Chimy” está en la pre-lista de España, el país que lo adoptó en 2017, primero en Huesca y ahora en Osasuna. “La verdad es que estoy contento. Siempre lo digo, defenderé a esta camiseta con alma y vida. Es el país que me arropó. Mi familia se siente feliz y aprendió a vivir sin miedo aquí y yo soy un agradecido”, dijo este lunes en la conferencia de prensa posterior al empate con Celta de Vigo, por LaLiga.

La frase “vivir sin miedo” define el cambio de vida de Ávila y los suyos tras mudarse a Europa al compás de los sueños de Ezequiel. En una entrevista con la revista Panenka, el delantero (8 goles en 26 partidos esta temporada) contó el calvario que sufrió en 2020: “Cinco días después de la primera operación de rodilla, estaba con los pies en el sillón y nos llamaron para darnos la noticia de que habían matado a mi cuñadito, de 20 años, a su mujer y a la nena de un año. A los tres, con una metralleta, desde una moto. En el barrio. Me tocó despedirlos por una videollamada, con ellos en el cajón. La única que pudo viajar fue mi mujer, que tuvo que vestir a la sobrina de un año dentro del ataúd y a su hermano, claro. Eso a nosotros nos pegó muy duro. Nos ha cambiado la vida totalmente, porque era como nuestro hijo”, recordó. Y agregó: “Por eso a mí me duele mucho cuando la gente te juzga. La gente dice: ‘Ah, el jugador gana millonadas’. Sí, yo te regalo los millones que tengo yo. Y vos dame de vuelta a mi cuñadito”. El título de la entrevista lo dice todo: “No es fácil driblar (gambetear) a la vida en el barrio”.

En otro tramo de la nota, el jugador abundó sobre la situación que se vive en su ciudad y, sobre todo, en el lugar donde nació. “Mi familia siempre me dice: ‘Quizás un día vuelves y con el que te pegaste en un boliche hace diez años, ahora está loco de la cabeza, drogado y te pega un tiro’. Por más que seas famoso o lo que sea. ¿Barrios peligrosos? Peligroso era el mío, en el que no perdonan ni a una nena de un año”, reflexionó.

También contó que alguna vez empuñó armas. “Veo a muchos jugadores que se van a sus casas y están con sus amigos de la infancia. Yo no puedo ir porque no sabés si en cualquier momento te van a matar”, relató en la entrevista con Panenka. “La gente -siguió- está confundida porque piensa que tener un arma en la mano es el mejor camino a tomar. Yo he llevado armas en la cintura y pensás que sos un superhéroe. Y no lo sos. Tampoco sos el dueño de la vida del otro. No podés ir por ahí quitando vidas o diciendo: ‘Tengo plata y voy a estar pagando siempre para matar a alguien’. ¿Por qué? No lo sé, pero es la realidad”.

Ávila insistió: “La realidad es esa. ‘Vos pagaste para que mataran a mi hermano y yo voy a pagar más para que maten a tu padre’. Así siempre. Es un ciclo de nunca acabar. Porque encima las nuevas generaciones crecen sabiendo todo lo que ocurrió. ‘Este mató al papá de mi papá y ahora yo crecí y me voy a vengar’. Y así continuamente”. De todas formas, y pese al lugar en donde nació, Ávila siempre trató de concentrarse en el fútbol: “Estoy feliz por lo que amo, por lo que hago y disfruto de cada partido. ¿Cuántas personas mañana van a comprar una entrada para llevar al hijo y verlo feliz? Yo quiero brindarle un espectáculo a la gente para que el hijo esté feliz con una camiseta que no vale dos euros. ¿Por qué no valoras los 100 euros que esa persona se los está gastando? Al final, nosotros vivimos de esas personas”, dijo a fines del año pasado en la misma entrevista con Panenka, en la que habló tanto de fútbol como de sus orígenes. Resiliente por naturaleza, su inclusión en la pre-lista del flamante entrenador español Luis De la Fuente es una especie de revancha. La revancha del fútbol.

