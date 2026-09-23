China vs. Maldivas por el amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre China y Maldivas, correspondiente a la jornada 1 del amistoso internacional, se disputará este jueves 24 de septiembre a las 08.35 h en el Chongqing Longxing Football Stadium, ubicado en la ciudad de Chongqing.

El momento de los equipos

China inicia su camino en esta serie de amistosos buscando consolidar una estructura de juego sólida ante su público. Por su parte, el seleccionado de Maldivas llega a este compromiso con el objetivo de sumar minutos de competencia internacional y ajustar detalles tácticos en una plaza exigente como la de Chongqing.

Números que anticipan el duelo

Ambos equipos se encuentran en etapas distintas de su desarrollo futbolístico. Mientras el conjunto local busca imponer condiciones desde la tenencia del balón en el Chongqing Longxing Football Stadium, la visita intentará cerrar espacios y aprovechar las oportunidades de contraataque para mantenerse competitiva frente a un rival que suele hacerse fuerte en condición de local.

Lo que está en juego

Más allá del resultado, el partido representa una prueba de carácter y un banco de pruebas para los cuerpos técnicos de ambos seleccionados. Para China, ganar ante su gente es vital para fortalecer la confianza, mientras que para Maldivas, sumar una buena actuación frente a un adversario de mayor envergadura sirve como plataforma de crecimiento de cara a sus próximos compromisos internacionales.