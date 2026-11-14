Chipre vs. Montenegro, Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Chipre y Montenegro, correspondiente al grupo C2 de la jornada 6 de la Liga de Naciones, se disputará este domingo 15 de noviembre a las 11.00 h en el Alphamega Stadium, ubicado en la ciudad de Kolossi.

El momento de los equipos

Chipre llega a este compromiso tras haber igualado 1-1 en su presentación anterior frente a Armenia. Por su parte, el seleccionado de Montenegro arriba con el impulso de haber conseguido una victoria por 2-1 ante Latvia en su último enfrentamiento.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos llegan a esta instancia de cierre de grupo con realidades contrastantes tras sus resultados recientes. Mientras que los locales buscarán cerrar su participación con una victoria tras su empate reciente, la visita intentará extender su racha positiva tras el triunfo obtenido frente a los letones.

Lo que está en juego

Para ambos seleccionados, el resultado de este encuentro en la jornada 6 es determinante para definir sus posiciones finales en el grupo C2 de la Liga de Naciones, cerrando así su camino en la presente temporada del certamen europeo.