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Cienciano vs. Botafogo, por la Copa Sudamericana 2026: día, hora y cómo ver online

Juegan este jueves desde las 21.30h; cómo llegan y todo lo que hay que saber

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Cienciano vs. Botafogo, por una nueva jornada de la Copa Sudamericana
Cienciano vs. Botafogo, por una nueva jornada de la Copa Sudamericana

Cienciano y Botafogo se enfrentan este jueves desde las 21.30h en el estadio Estadio Inca Garcilaso de la Vega, por ida los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El partido se puede seguir el minuto a minuto, con estadísticas y los videos de los goles, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Cienciano viene de ganar ante Lanús por 4-0 mientras que Botafogo llega de ganar ante Caracas por 3-1.

Todo lo que hay que saber

  • Cienciano vs. Botafogo
  • Hora: las 21.30h
  • Partido correspondiente a ida los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026
  • canchallena.com

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