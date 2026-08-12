Cienciano vs. Botafogo, por la Copa Sudamericana 2026: día, hora y cómo ver online

Cienciano y Botafogo se enfrentan este jueves desde las 21.30h en el estadio Estadio Inca Garcilaso de la Vega, por ida los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El partido se puede seguir el minuto a minuto, con estadísticas y los videos de los goles, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Cienciano viene de ganar ante Lanús por 4-0 mientras que Botafogo llega de ganar ante Caracas por 3-1.

Todo lo que hay que saber

Cienciano vs. Botafogo

Hora: las 21.30h

Partido correspondiente a ida los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

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