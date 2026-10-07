Cinco datos llamativos que deja Lionel Messi tras casi 22 años con la selección argentina

La despedida ante Benín cerró una historia que se extendió durante más de dos décadas y que, por su dimensión, dejó números extraordinarios pero ya de sobra conocidos: es el que más partidos disputó con la selección argentina (208), el máximo goleador (126) y asistidor (69). Pero detrás de esos récords aparecen otras cifras que permiten recorrer la carrera de Lionel Messi con la camiseta nacional desde lugares menos transitados. Un listado enorme de compañeros, algunos separados por 35 años de edad, socios inesperados, un rival al que enfrentó más de una vez sin poder convertirle y una particularidad: su temporada más goleadora llegó cuando ya tenía 35 años y terminó con la Copa del Mundo en sus manos.

Desde aquel debut ante Hungría en 2005 hasta la despedida frente a Benín, 188 futbolistas fueron compañeros de Messi en algún partido de la selección argentina de mayores. El que más encuentros compartió con él –quizás, uno de sus mejores socios– fue Ángel Di María, con 113; detrás aparecen Javier Mascherano, con 111, y Nicolás Otamendi, con 107. La estadística contempla partidos en los que ambos estuvieron en cancha al mismo tiempo.

La amplitud generacional resulta todavía más llamativa. Messi tuvo como compañero a Roberto Abbondanzieri, nacido en 1972, y terminó su carrera junto a futbolistas nacidos en 2007. Leonel Flores fue el último en incorporarse a esa extensa lista: ingresó durante la despedida ante Benín y hasta recibió un pase del capitán en una oportunidad de gol. Después contó que Messi le pidió: “Hacé el gol”.

Leonel Flores y Messi al finalizar el partido ante Benín Aníbal Greco - La Nación

Con Otamendi aparece otro registro extraordinario. Ambos participaron en 21 partidos juntos en mundiales, la mayor cantidad para una pareja de compañeros en la historia de la competencia, igualados con Luka Modric e Ivan Perisic. En total, 82 argentinos llegaron a compartir con Messi al menos un encuentro mundialista.

Messi recibió asistencias de 31 compañeros diferentes para sus 126 goles con la Argentina. Di María y Gonzalo Higuaín encabezan la lista, con siete cada uno; quizás la más recordada sea la del Fideo previo al golazo ante México, en el Mundial de Qatar. Pero el nombre que aparece inmediatamente después puede resultar menos previsible: Carlos Tevez le dio seis pases de gol, la misma cantidad que Sergio Agüero, aunque con muchos menos partidos juntos (tan solo 47 del Apache contra 81 del Kun).

Más atrás aparecen Giovani Lo Celso y Ezequiel Lavezzi, con cinco cada uno; Juan Román Riquelme, Nico González y Enzo Fernández suman tres. Es otra manera de atravesar las distintas generaciones que acompañaron al capitán.

Messi y Tevez, juntos en la selección, durante el Mundial de Sudáfrica 2010 Archivo

Messi enfrentó a 64 seleccionados diferentes y les convirtió a 46. Quedan, por lo tanto, 18 que terminaron su carrera internacional sin recibir un gol suyo. Casi todos tienen una explicación sencilla: solamente jugaron una vez contra él. Como Inglaterra, que sí sufrió dos pases gol de parte del 10, en las semifinales del último Mundial. La excepción es Qatar. Messi lo enfrentó dos veces, en 2005 y en la Copa América de 2019, y no pudo marcarle. Un detalle.

La curva goleadora de Messi con la selección tiene una particularidad que contradice cualquier lógica convencional sobre el paso del tiempo. Su mejor año no estuvo en la década de sus 20, sino en 2022, cuando marcó 18 goles. Siete llegaron durante el Mundial de Qatar, que terminó con la Argentina campeona. También coincide con el año de más partidos (16).

Hay otro número que dimensiona todavía más esa longevidad: 68 de sus 126 tantos llegaron después de cumplir 30 años. Es decir, si se borraran todos los goles que hizo con la selección antes de esa edad, igualmente superaría los 56 de Gabriel Batistuta en la marca histórica de la Argentina.

Anoche convirtió el último con la camiseta de la selección, de penal Aníbal Greco - LA NACION

El quinto dato puede concentrarse en los Mundiales, pero no desde el récord más conocido de presencias distribuidas en seis Copas del Mundo (34), además de terminar como el segundo goleador de todos los tiempos en el torneo, con 21 goles (detrás de Kylian Mbappé, con 22). Pero, poniendo la lupa, 15 de ellos llegaron después de cumplir 35 años. Además, su Mundial más goleador fue precisamente el último: anotó ocho veces en 2026, mientras cumplía 39 años en el medio.

Y existe una cifra que resume la extensión de aquella historia: jugó tres partidos en Alemania 2006 y ocho dos décadas después, en 2026. Entre ambos extremos atravesó seis Mundiales, tres finales y generaciones enteras de compañeros. Los grandes números de Messi son conocidos; estos otros ayudan a explicar cuánto fútbol entró dentro de sus 21 años con la camiseta de la Argentina.