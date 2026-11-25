Chivas de Guadalajara, dirigido por Gabriel Milito, fue el mejor equipo de la etapa regular del torneo Apertura de México. Finalizó en el primer puesto tras 17 fechas, posición que no conseguía desde hacía 15 años. También tuvo la mejor defensa, con 15 goles recibidos (promedio inferior a un tanto por encuentro). Chivas le arrebató el liderazgo general al campeón vigente, Cruz Azul, tras la victoria por 1-0 en la última fecha.

“Cerramos muy bien el torneo, pero no es definitivo. Ahora comienza un nuevo campeonato, con todos partiendo desde cero. Tenemos una serie complicada con Pachuca, que es un muy buen equipo, al que no le pudimos ganar en la etapa regular”, expresó el entrenador argentino, que asumió en mayo de 2025.

Milito hizo referencia a los playoffs que comenzarán el jueves próximo, con los cuartos de final. Haber sido líder le concede una ventaja a Chivas: la revancha es de local y en caso de igualdad en el marcador global de los dos cotejos, se clasifica el mejor ubicado en la tabla. La misma reglamentación se aplica en las semifinales, pero en la final.

Antonio Mohamed, un ganador con varios equipos en México Agustin Cuevas - Getty Images South America

El Rebaño Sagrado, como se conoce al equipo que solo alinea a futbolistas nacidos en México, es uno de los dos grandes del país, junto con América, y carga con la presión de ser el que más tiempo lleva sin ser campeón entre los ocho cuartofinalistas. La última vez que se consagró fue en 2017, con Matías Almeyda en la dirección técnica. El Pelado volvió al fútbol mexicano y avanzó a la etapa decisiva con Monterrey, que finalizó sexto.

“Seguiremos con la humildad de siempre, sabiendo que en los playoffs podés quedar afuera si tenés 15 minutos malos. La perfección no existe en el fútbol, pero intentaremos acercarnos lo máximo posible. No hay un favorito, hay que demostrarlo en los partidos. Estamos contentos, pero todavía no conseguimos lo que anhelamos”, expresó Milito. También se refirió a la expectativa que muestra una hinchada multitudinaria y fervorosa: “Está muy bien que la gente se ilusione, es lo que despierta el equipo porque se brinda al máximo y tiene espíritu competitivo. Hay que soñar”.

Muchos de los futbolistas de Chivas son además hinchas por haberse formado en las divisiones inferiores (fuerzas básicas se las denomina en México). “Es importante tener ese sentido de pertenencia. Los que llegamos al club desde afuera estamos felices de representar a Chivas”, expresó Milito, que trata de mantener la mesura en un club muy pasional.

Viejos conocidos: Almeyda (Monterrey) y Crespo (Atlas) se saludan antes del partido por la etapa regular del Apertura de México ULISES RUIZ - AFP

En once años de carrera como entrenador, Milito solo obtuvo un título menor: el estadual de Minas Gerais con Atlético Mineiro, con el que perdió la final de la Copa Libertadores frente a Botafogo en el Monumental.

De los ocho clasificados, cinco tienen entrenadores argentinos. Además de Milito y Almeyda, aparecen Antonio Mohamed (Toluca), Hernán Crespo (Atlas) y Javier Gandolfi (León).

De todos ellos, el especialista en fútbol mexicano es el “Turco” Mohamed, que fue cinco veces campeón del torneo local con cuatro equipos diferentes. Al mando de Toluca conquistó el bicampeonato en 2025. Anteriormente lo fue con Tijuana, América y Monterrey. Entre títulos de liga, copa y de la Concacaf, Mohamed atesora diez trofeos.

El último tramo del torneo de Toluca fue muy flojo. Solo consiguió un triunfo en las últimas nueve fechas. En los cuartos de final definirá de visitante ante el Atlas de Crespo. Cuestionado porque no es normal que su equipo haya tenido tan flojos resultados en los últimos dos meses, el Turco respondió con sus pergaminos: “Tampoco es normal haber ganado seis títulos en un año y medio”.

De los otros tres directores técnicos de los clasificados, dos son mexicanos (Joel Huiqui en Cruz Azul y Benjamín Mora en Pachuca) y un uruguayo (Guillermo Almada con América). Huiqui fue campeón en el primer semestre luego de asumir en medio de la campaña por la destitución del argentino Nicolás Larcamón. En dos meses llevó a la Máquina Cementera al título que no ganaba desde hacía cinco años.

El programa de cuartos de final