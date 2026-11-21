El encuentro entre Colo-Colo y Universidad Católica correspondiente a la jornada 28 de la Primera División Chile 2026 se disputará este domingo 22 de noviembre a las 18.00 h en el Estadio Monumental David Arellano, ubicado en la ciudad de Santiago.

El presente de los protagonistas

Colo-Colo arriba a este compromiso tras haber logrado una victoria por 2-1 frente a Ñublense en su última presentación. Por su parte, Universidad Católica llega con confianza tras imponerse por 3-0 ante Deportes Limache en la fecha previa, manteniendo un buen ritmo competitivo en el tramo final del campeonato.

Estadísticas y antecedentes

Ambos equipos llegan con resultados positivos en sus compromisos anteriores, lo que eleva la competitividad del encuentro. El rendimiento reciente de los dos clubes ha sido clave para posicionarlos en la etapa decisiva de la temporada, reflejando una clara intención de cerrar el torneo con solidez tanto en ataque como en defensa.

Lo que está en juego

Este duelo resulta fundamental para las aspiraciones de ambos clubes en la tabla de posiciones de la Primera División Chile. Sumar de a tres en esta instancia de la competencia es vital para que tanto Colo-Colo como Universidad Católica consoliden sus posiciones y cumplan con los objetivos trazados para esta temporada 2026.