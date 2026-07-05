Colombia: los medios se entusiasman por el pase de la selección a los octavos de final del Mundial

La ilusión sigue intacta en Colombia. Luego del 1 a 0 sobre Ghana, por los dieciseisavos de final del Mundial, los principales medios de comunicación colombianos se subieron a la ola triunfalista y no dudaron de resaltar el buen rendimiento del equipo al que dirige el argentino Néstor Lorenzo y las esperanzas que despierta en su pueblo estar entre los 16 mejores equipo del torneo.

El prestigioso diario El Espectador tituló “¡A octavos! Colombia derrotó a Ghana y mantiene intacto el sueño mundialista“. Además, destacó que la selección avanzó gracias a un gol de Jhon Arias en los primeros minutos. En tanto, Caracol Radio, en su portal de internet, hizo hincapié en la superioridad de la selección caribeña frente a la africana, y subrayó que en los partidos más importantes Colomia dominó las acciones y no permitió remates a su arco.

Jhon Arias acaba de anotar el gol contra Ghana, que no llegó a disparar al arco colombiano en todo el partido este viernes. Reed Hoffmann - FR48783 AP

El diario El Tiempo, de Bogotá, ubicó la victoria conseguida en Kansas City como la noticia principal: “Colombia hace la tarea: derrota a Ghana en un partidazo y se cita con Suiza en los octavos de final del Mundial”. En tanto, El Colombiano, de Medellín, resaltó la determinante actuación de Arias: “¡Colombia, a octavos! Golazo de Arias puso a la Selección a ‘ghanar’ 1-0 en Kansas”.

El éxito frente a los ghaneses y la clasificación excedieron a los medios colombianos. Múltiples medios extranjeros expusieron el muy buen nivel que viene la selección sudamericana, invicta en la Copa del Mundo. L’Équipe, de Francia, tituló en su portada “Colombia derrota a Ghana y completa la lista de equipos clasificados para los octavos de final de la Copa del Mundo”, y sostuvo que el vencedor dominó durante todo el partido al rival, que no logró realizar ni un solo tiro al arco.

Con fe: así espera Colombia a Suiza en los octavos de final de la Copa del Mundo. DAVID RAMOS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En tanto, La Gazzetta Dello Sport, de Italia, habló de la supremacía tricolor a lo largo de los noventa minutos en el centro de Estados Unidos y destacó las atajadas del arquero rival, Lawrence Ati Zigi. “Colombia-Ghana, los marcadores: Arias obtiene un 7, ¡qué oportuno!″. Y el portal advirtió que “las atajadas de Zigi evitan una derrota mucho más abultada”.

A su vez, Sky Sports valoró el juego del conjunto triunfador y se destuvo en los tempraneros cambios, por lesiones, del colombiano Jhon Córdoba y el ghanés Marvin Senaya. “Ningún partido de la Copa del Mundo había visto antes que ambos equipos hicieran sustituciones antes del minuto 15″, observó.

El próximo oponente de Colombia es Suiza, conjunto con el que los entrenados por Lorenzo se enfrentarán el próximo martes a las 17 de Buenos Aires, en Vancouver, Canadá.