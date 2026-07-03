Argentina vs. Cabo Verde, en vivo: así se define el cruce de 16vos de final

La selección argentina y su par de Cabo Verde se enfrentan este viernes desde las 19 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami con arbitraje del canadiense Drew Fischer en el penúltimo de los cruces de 16avos de final del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026.

El partido se transmite en vivo por TV a través de DSports, Telefé, TyC Sports y la TV Pública, canales que se pueden sintonizar online en DGO, Mi Telefé, Flow y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Paramount+ y Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa de Argentina vs. Cabo Verde.

El equipo albiceleste lideró el Grupo J de la primera etapa con triunfos sobre Argelia 3 a 0, Austria 2 a 0 y Jordania 3 a 1 con seis goles de Lionel Messi, quien, a sus 39 años, es la gran figura del equipo en su sexta Copa del Mundo y, también, del certamen en el que lidera la tabla artilleros junto al francés Kylian Mbappé.

Lo positivo para el entrenador Lionel Scaloni es que recuperó a Cristian Romero, quien frente a los austríacos había sufrido un golpe en la misma rodilla que se lesionó gravemente antes del torneo y su presencia estaba en duda. El defensor vuelve a ser titular en lugar de Nicolás Otamendi y la única duda es si sigue Facundo Medina o Nicolás Tagliafico se mantiene en el lateral izquierdo, con muchas más chances para el de Olympique de Marsella.

Lautaro Martínez es el centrodelantero titular de la selección argentina vs. Cabo Verde Butch Dill - FR111446 AP

De mitad de cancha en adelante no hay modificaciones. Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada van de arranque en el mediocampo mientras que el acompañante de Lionel Messi es Lautaro Martínez, quien le volvió a ganar la pulseada a Julián Alvarez. El DT se decantó por el atacante de Inter por su presente y la falta de rodaje con la que llegó el ‘Araña’ al torneo, tras estar más de un mes inactivo por un esguince de tobillo.

El elenco africano es la gran sorpresa del campeonato, con la particularidad de que está invicto y todavía no ganó porque fue segundo en la zona H con tres empates: ante España 0 a 0, Uruguay 2 a 2 y Arabia Saudita 0 a 0. En su primera incursión en un Mundial, busca hacer historia frente al último campeón del mundo y más allá de que, en la previa, parece una utopía conseguir un resultado a su favor.

Posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni. Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Diney Borges, Roberto Lopes, Sidny Cabral; Kevin Lenini, Jamiro Montero; Ryan Mendes, Telmo Arcanjo, Garry Rodrigues; y Dailon Livramento. DT: Bubista.

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el combinado albiceleste con una cuota máxima de 1.20 contra 21.0 que cotiza su derrota y eliminación, es decir una victoria del elenco africano. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario, paga hasta 7.55.

El historial entre argentinos y caboverdianos no tiene antecedentes, por lo que se inaugura con el encuentro entre sí en este torneo.

El que se imponga en el cruce avanzará a octavos de final y tendrá como rival al ganador de Australia vs. Egipto.