Canadá vs. Marruecos, EN VIVO por el Mundial 2026: el minuto a minuto
Ambas selecciones se enfrentan en Houston, en busca del pase a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. Todas las acciones del partido.
Hay más faltas y menos continuidad
Con mayores roces en los últimos minutos, Canadá no cede el protagonismo pero sí tiene menos continuidad en sus avances. El árbitro agregó seis minutos, Marruecos sólo espera el descanso para intentar barajar y dar de nuevo. Los norteamericanos siguen sin reflejar en el marcador la superioridad que tuvieron en esta etapa.
Tensión entre los jugadores: Laryea vs Hakimi
El jugador canadiense empujó al capitán marroquí, quien le había dado un topetazo en una acción previa al disputar la pelota. Los futbolistas quedaron cara a cara, el árbitro Michael Oliver los separó y amonestó. Canadá es más desde el arranque y desconecta todos los circuitos que habitualmente tiene el subcampeón africano.
SE PICÓ EL PARTIDO— DSPORTS (@DSports) July 4, 2026
Los jugadores de Canadá y Marruecos terminaron a los empujones, y el árbitro Michael Oliver tuvo que traer calma.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ghZUTGoj5J
Con menos ritmo, pero la misma tónica: mejor Canadá
La pausa de hidratación favoreció parcialmente a Marruecos, que intentó bajarle una marcha al encuentro y tomar más el balón. Sin embargo, aunque lo logró parcialmente, el conjunto africano no consigue superar la presión canadiense, cuyos mediocampistas roban y tratan de salir disparados hacia el área rival.
Después de la pausa, Marruecos intenta adelantarse
Luego de un tramo inicial de absoluto dominio canadiense, el equipo africano intenta sostener la pelota y bajarle el ritmo al partido. Sin Saibari, que salió por lesión, Rahimi es el jugador más adelantado pero hasta ahora queda muy lejos del resto del equipo.
Más problemas para Marruecos: se lesionó Saibari
El goleador de Marruecos en este Mundial quedó tendido sobre el césped a los 20 minutos: en el inicio del juego, sintió un tirón luego de hacer un pique. El reciente refuerzo del Bayern Munich deja la cancha y es reemplazado por Rahimi.
Marruecos no hace pie y sufre el partido
En Houston, los Leones del Atlas tienen más que un problema ante Canadá: el equipo africano no puede salir de su propio campo, donde los norteamericanos presionan y se muestran ganadores de cada duelo.
Canadá agobia a Marruecos: salvó Bono otra vez
El arquero marroquí tuvo una reacción fantástica y evitó el primero de Canadá, que domina el trámite en Houston: Oluwaseyi picó al corazón del área, recibió, giró para dejar desairado a su marcador y cuando remató se encontró con el cuerpo del 1 del equipo africano.
¡IMPRESIONANTE ATAJADA DE BOUNOU!— DSPORTS (@DSports) July 4, 2026
Gran respuesta del arquero de Marruecos ante este remate de Tani Oluwaseyi.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/yhyecHJPNa
¡Bono salvó a Marruecos!
David entró solo al área, aprovechando la pasividad de la defensa marroquí, pero Bono salió rápidamente a achicar el ángulo de tiro y tapó el remate de una de las figuras de Canadá en este Mundial.
¡Ya se juega Canadá-Marruecos!
Canadá y Marruecos disputan el pase a los cuartos de final de la Copa del Mundo. Los canadienses quieren seguir haciendo historia para su fútbol, mientras que los marroquíes buscan confirmar que sus aspiraciones son muy serias.
¡En minutos comienzan los octavos de final!
Comienzan los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. Los equipos que abren esta instancia son Canadá y Marruecos, que ya están listos para salir a la cancha, en busca de estar entre los ocho mejores del torneo.
Los árbitros del partido
El equipo arbitral para el encuentro entre Canadá y Marruecos está encabezado por el juez principal, el inglés Michael Oliver. Estará asistido en las bandas por sus compatriotas Stuart Burt y James Mainwaring, mientras que el neerlandés Danny Makkelie actuará como cuarto árbitro y su coterráneo Hessel Steegstra como quinto árbitro. Por otro lado, la tecnología del VAR estará supervisada por el inglés Jarred Gillett, con el apoyo del neerlandés Dennis Higler como AVAR y el polaco Tomasz Kwiatkowski como SVAR.
[#FIFAWorldCup2026] #VARUpdate— ArbitroInternacional (@ArbitroInteBlog) July 3, 2026
🇨🇦 Canadá vs Marruecos 🇲🇦
A: Michael Oliver 🏴
A1: Stuart Burt 🏴
A2: James Mainwaring 🏴
4to: Danny Makkelie 🇳🇱
5to: Hessel Steegstra 🇳🇱
VAR: Jarred Gillett 🏴
AVAR: Dennis Higler 🇳🇱
SVAR: Tomasz Kwiatkowski 🇵🇱 pic.twitter.com/Mh7pTI5IRG
¡Los once de Canadá!
En el Mundial en el que también es anfitrión sueña con el pase a los cuartos de final y así sale a jugar este partido: Crépeau; Laryea, Bombito, De Fougerolles, Johnston; Eustáquio, Sigur, Ahmed; Buchanan, J. David, Oluwaseyi. DT: Jesse Marsch.
Today’s starters, presented by @GE_Appliances— CANMNT (@CANMNT_Official) July 4, 2026
🍁 Max in-between the sticks
🍁 Staqs and Niko in the midfield
🍁 JD and Tani up top
ALLEZ LES ROUGES!#CANMNT pic.twitter.com/apzQVjGPqk
¡Estos son los once de Marruecos!
A menos de media hora del comienzo del partido estos serán los once de Marruecos: Y. Bounou; A. Hakimi, N. Mazraoui, A. Bouaddi; A. Ounahi, B. Diaz, I. Saibari, Issa Diop, B. El Khannouss, N. El Aynaoui, R. Halhal. DT: Mohamed Ouahbi.
🚨 التشكيلة الرسمية لـ منتخبنا الوطني أمام كندا— Équipe du Maroc (@EnMaroc) July 4, 2026
📋 Our National Team’s 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐗𝐈 against Canada 🇨🇦#DimaMaghrib 🇲🇦 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/FAzCUfJyV8
¡Así se ve el Houston Stadium en la previa!
Canadá y Marruecos llegan al Houston Stadium para un cruce de octavos con aroma a partido parejo y tensión, en el que ambos buscarán imponer sus virtudes desde el inicio para meterse entre los ocho mejores del Mundial 2026. Los marroquíes aparecen con la confianza de haber sostenido una campaña sólida, mientras que Canadá apuesta a su intensidad, velocidad y crecimiento competitivo para dar otro golpe en el torneo.
Tomorrow’s home away from home.#CANMNT pic.twitter.com/Av5YsIHEMS— CANMNT (@CANMNT_Official) July 3, 2026
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Canadá vs. Marruecos!
En el marco de los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 se enfrentan Canadá y Marruecos. El partido que se juega en el Houston Stadium comienza a las 14:00 de Argentina. Los equipos se vuelven a ver las caras luego de la victoria del conjunto marroquí por 2 a 1 en la fase de grupos de Qatar 2022.
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