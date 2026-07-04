Canadá vs. Marruecos, EN VIVO por el Mundial 2026: el minuto a minuto

El equipo arbitral para el encuentro entre Canadá y Marruecos está encabezado por el juez principal, el inglés Michael Oliver. Estará asistido en las bandas por sus compatriotas Stuart Burt y James Mainwaring, mientras que el neerlandés Danny Makkelie actuará como cuarto árbitro y su coterráneo Hessel Steegstra como quinto árbitro. Por otro lado, la tecnología del VAR estará supervisada por el inglés Jarred Gillett, con el apoyo del neerlandés Dennis Higler como AVAR y el polaco Tomasz Kwiatkowski como SVAR.

[#FIFAWorldCup2026] #VARUpdate

🇨🇦 Canadá vs Marruecos 🇲🇦

A: Michael Oliver 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

A1: Stuart Burt 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

A2: James Mainwaring 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

4to: Danny Makkelie 🇳🇱

5to: Hessel Steegstra 🇳🇱

VAR: Jarred Gillett 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

AVAR: Dennis Higler 🇳🇱

SVAR: Tomasz Kwiatkowski 🇵🇱 pic.twitter.com/Mh7pTI5IRG — ArbitroInternacional (@ArbitroInteBlog) July 3, 2026