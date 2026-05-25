Colombia presentó a los 26 jugadores para el Mundial 2026: la ausencia de Villa y los nombres del fútbol argentino

Las listas de 26 futbolistas para el Mundial 2026 continúan confirmándose en distintos puntos de planeta y el entrenador Néstor Lorenzo dio a conocer a los jugadores de la selección de Colombia que estarán en la cita de Estados Unidos, Canadá y México. Después de la prelista de 55 que dio a conocer el 14 de mayo, el DT argentino brindó una conferencia de prensa en la que nombró a los futbolistas que representarán a la selección cafetera en la copa. Finalmente, Sebastián Villa, delantero de Independiente Rivadavia de Mendoza, no está en la nómina y serán cinco los futbolistas que juegan en el fútbol argentino, en donde se destacan Juanfer Quintero y Kevin Castaño, de River.

Luego de mencionar a los 26 jugadores, el DT respondió preguntas. En primer lugar, explicó lo difícil que fue la elección: “Todas las decisiones son complejas, incluso en la lista de 55 fue complejo elegir. Hay jugadores que tienen rendimientos muy parejos, hay que comparar las ligas en las que juegan, el nivel en el que están y a lo mejor jugadores con algún bajón en su rendimiento por circunstancias. Uno evalúa todo y saca las conclusiones y en muchas posiciones la línea de diferencia entre los jugadores es muy pareja; tratamos de tomar la mejor decisión”, expresó Lorenzo sobre lo que fue la depuración de la prelista.

Kevin Castaño marca a Lionel Messi; el volante de River estará presente en el Mundial 2026 corren detrás de la pelota durante un partido por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 en el estadio Monumental de Buenos Aires, Argentina, martes 10 junio, 2025. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Natacha Pisarenko - AP

Además, el entrenador argentino remarcó la importancia de llevar futbolistas que jueguen en el mediocampo. “En un torneo así, en el mediocampo es importante tener variantes, sobre todo por las amonestaciones, porque son los jugadores más expuestos a eso. Tratamos de cubrir esa zona de manera integral y con distintas características de jugadores que nos puedan brindar buen funcionamiento”.

Cuando Lorenzo brindó los 55 nombres de la prelista eran ocho los colombianos que militan en el fútbol argentino y finalmente son cinco los que quedaron en la nómina. Se trata de Álvaro Montero, arquero titular de Vélez; Santiago Arias, defensor de Independiente que juega como lateral derecho; Jaminton Campaz, delantero extremo de Rosario Central; Kevin Castaño, mediocampista de River, quien no está siendo tenido en cuenta por Eduardo Coudet en los últimos partidos y Juan Fernando Quintero, el talento volante de River, que podría abandonar el club millonario tras el Mundial.

🎥¡Nuestro técnico, Néstor Lorenzo, entrega la lista de 26 jugadores para la Copa Mundial de la FIFA 2026!👔🎙️🇨🇴#ConOrgulloColombiano🇨🇴



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Los tres que se quedaron afuera son Johan Romaña, defensor de San Lorenzo, Edwuin Cetré, atacante de Estudiantes y Sebastián Villa, delantero de Independiente Rivadavia, cuya elección en esa lista había sido muy cuestionada por la opinión pública en todo Colombia.

La selección de Colombia formará parte del grupo K del Mundial 2026. Su debut será ante Uzbekistán el próximo 17 de junio en el estadio Azteca de la Ciudad de México; su segundo partido será el 23 de junio ante República Democrática del Congo, en Guadalajara y cerrará su zona ante Portugal el 27 de junio, en el estadio Hard Rock de Miami. A continuación, los 26 futbolistas que estarán en el Mundial 2026 para la selección de Colombia.

Santiago Arias, lateral derecho que juega en Independiente, otro de los colombianos que milita en el fútbol argentino y jugará el Mundial 2026 Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Arqueros :

Camilo Vargas (Atlas-MEX)

Defensores :

Daniel Muñoz (Crystal Palace, ING)

Santiago Arias (Independiente)

Yerry Mina (Cagliari, ITA)

Davinson Sánchez (Galatasaray, TUR)

Jhon Lucumí (Bologna, ITA)

Willer Ditta (Cruz Azul, MEX)

Yohan Mojica (Mallorca, ESP)

Déiver Machado (Nantes, FRA)

Mediocampistas :

Richard Ríos (Benfica, POR)

Jefferson Lerma (Crystal Palace, ING)

Gustavo Puerta (Racing de Santander, ESP)

Kevin Castaño (River Plate)

Jhon Arias (Palmeiras, BRA)

James Rodríguez (Minnesota United, EEUU)

Juan Fernando Quintero (River Plate)

Jorge Carrascal (Flamengo, BRA)

Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense, BRA)

Delanteros :