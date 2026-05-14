Néstor Lorenzo presentó la prelista de Colombia: los nombres del fútbol argentino y la referencia a Sebastián Villa

El Mundial 2026 empieza a palpitarse. A falta de 28 días para el inicio de la Copa del mundo, el entrenador de la selección de Colombia Néstor Lorenzo dio a conocer la lista previa de 55 futbolistas y entre ellos hay ocho que juegan en el fútbol argentino. Una novedad es la de Sebastián Villa, de quien el DT respondió una pregunta sobre su situación judicial, jugador que es muy cuestionado en el país por considerarlo una persona “violenta”. Otros mencionados son Juanfer Quintero (River) y Johan Romaña (San Lorenzo). Vale destacar que de todos esos nombres, sólo quedarán 26 para la nómina final.

Además, Durante la presentación, Lorenzo se refirió a algunos casos puntuales como las figuras de Luis Díaz, quien brilla en Bayern Munich y también sobre James Rodríguez, una de las estrellas hístoricas que tiene el fútbol colombiano.

🎥 ¡Nuestro técnico, Néstor Lorenzo, entrega la prelista para la Copa Mundial de la FIFA 2026! 🇨🇴🔜🏆#LaSeleNosUne🇨🇴

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Entre los 55 jugadores mencionados, son ocho los colombianos que juegan en el fútbol argentino, pero durante las preguntas de los periodistas se refirió a Sebastián Villa. El atacante de Independiente Rivadavia, futbolista que nunca había formado parte de una convocatoria.

“Es un jugador del que entiendo la preocupación de la prensa y la opinión pública. Dentro de los criterios que uno evalúa, siempre analizamos el tema personal, nunca lo habíamos citado porque él había tenido un tema. Hoy está jugando, rindiendo bien, a la altura y con la posibilidad de estar con los compañeros que tiene en su posición. Tuve una conversación con él, no lo hubiera puesto en la lista si no lo llamaba. Lo noté sincero, lo noté bien y hasta me dijo que tuvo que empezar de cero. Creo que en todos los ámbitos de la vida no somos quiénes para juzgar eternamente. En su momento se lo juzgó y se lo castigó, pero hoy está jugando y a disposición”, expresó Lorenzo.

🎥 "Sebastián Villa está jugando, está rindiendo, converse con él, lo noté muy sincero" Néstor Lorenzo, DT Selección Colombia de Mayores.#LaSeleNosUne🇨🇴

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Los colombianos que militan en el fútbol argentino son Álvaro Montero, arquero titular de Vélez; Santiago Arias, defensor de Independiente que juega como lateral derecho; Jaminton Campaz, delantero extremo de Rosario Central; Kevin Castaño, mediocampista de River, quien no está siendo tenido en cuenta por Eduardo Coudet en los últimos partidos; Edwuin Cetré, atacante de Estudiantes; Juan Fernando Quintero, mediocampista de River; Johan Romaña, defensor de San Lorenzo y Sebastián Villa, delantero de Independiente Rivadavia.

La selección de Colombia formará parte del grupo K del Mundial 2026. Su debut será ante Uzbekistán el próximo 17 de junio en el estadio Azteca de la Ciudad de México; su segunda presentación será el 23 de junio ante República Democrática del Congo, en Guadalajara y cerrará su zona ante Portugal el 27 de junio, en el estadio Hard Rock de Miami.

A continuación, los 55 futbolistas presentes en la prelista mundialista que brindó el entrenador Néstor Lorenzo. La lista definitiva será dada a conocer el próximo 2 de junio.

Arqueros

Kevin Mier (Cruz Azul, México)

Alvaro Montero (Vélez Sarsfield, Argentina)

Andrés Mosquera Marmolejo (Independiente Santa Fe, Colombia)

David Ospina (Atlético Nacional, Colombia)

Aldair Quintana (Independiente del Valle, Ecuador)

Camilo Vargas (Atlas, México)

Álvaro Montero, arquero de Vélez instagram

Defensores

Santiago Arias (Independiente, Argentina)

Andrés Felipe Román (Atlético Nacional, Colombia)

Edier Ocampo (Vancouver Whitecaps)

Daniel Muñoz (Crystal Palace, Inglaterra)

Juan Cabal (Juventus, Italia)

Jhon Lucumí (Bolonia, Italia)

Carlos Cuesta (Vasco da Gama, Brasil)

Willer Ditta (Cruz Azul, México)

Jhojan Romaña (San Lorenzo, Argentina)

Dávinson Sánchez (Galatasaray, Turquía)

Yerry Mina (Cagliari, Italia)

Yerson Mosquera (Wolverhampton, Inglaterra)

Álvaro Angulo (Pumas, México)

Cristian Borja (América, México)

Deiver Machado (Nantes, Francia)

Johan Mojica (Mallorca, España)

Junior Hernández (Tolima, Colombia)

Jhohan Romaña, defensor de San Lorenzo JUAN MABROMATA - AFP

Volantes

Wilmar Barrios (Zenit, Rusia)

Nelson Deossa (Betis, España)

Sebastián Gómez (Coritiba, Brasil)

Jefferson Lerma (Crystal Palace, Inglaterra)

Jhon Solís (Fortaleza, Brasil)

Juan Camilo Portilla (Atlético Paranaense, Brasil)

Gustavo Puerta (Racing Santander, España)

Kevin Castaño (River Plate, Argentina)

Richard Ríos (Benfica, Portugal)

James Rodríguez (Minnesota, Estados Unidos)

Juan Fernando Quintero (River Plate, Argentina)

Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional, Colombia)

Johan Rojas (Vasco da Gama, Brasil)

Jhon Arias (Palmeiras, Brasil)

Jorge Carrascal (Flamengo, Brasil)

Jordan Barrera (Botafogo, Brasil)

Juanfer Quintero, volante de River Plate

Delanteros

Yaser Asprilla (Galatasaray, Turquía)

Jaminton Campaz (Rosario Central, Argentina)

Johan Carbonero (Inter, Brasil)

Edwin Cetré (Estudiantes, Argentina)

Luis Díaz (Bayern Munich, Alemania)

Sebastián Villa (Independiente Rivadavia, Argentina)

Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama, Brasil)

Jhon Stiven Mendoza (Atlético Paranaense, Brasil)

Juan Guillermo Cuadrado (Pisa, Italia)

Rafael Santos Borré (Inter, Brasil)

Jhon Córdoba (Krasnodar, Rusia)

Jhon Durán (Zenit, Rusia)

Juan Camilo Hernández

Luis Suárez (Sporting, Portugal)

Neyser Villarreal (Cruzeiro, Brasil)

Kevin Viveros (Atlético Paranaense, Brasil)