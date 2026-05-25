Cuándo juega San Lorenzo vs. Recoleta por la Copa Sudamericana 2026

La Copa Sudamericana 2026 tiene esta semana la última fecha de la etapa de grupos y uno de los clubes argentinos que jugará para acceder a las rondas de eliminación directa es San Lorenzo, que este martes recibirá a Recoleta de Paraguay en el estadio Nuevo Gasómetro. El encuentro está programado a las 21.30 y se transmitirá en vivo por TV únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en DGO. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al duelo que arbitrará el colombiano Carlos Ortega, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.40 contra 10.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 4.70.

San Lorenzo vs. Recoleta: todo lo que hay que saber

Copa Sudamericana 2026 - Grupo D - Fecha 6

Día: Martes 26 de mayo de 2026.

Hora: 21.30.

Estadio: Nuevo Gasómetro.

Árbitro: Carlos Ortega (Colombia).

TV: DSports.

Streaming: DGO.

Minuto a minuto: Canchallena.

El Ciclón lidera la tabla de posiciones con siete puntos producto de una victoria y cuatro empates y tiene ante sí una gran posibilidad de quedarse con el primer puesto y entrar directamente a los octavos de final sin pasar por los playoffs. Su escolta es Deportivo Cuenca con seis tantos mientras que su rival de turno suma seis y Santos, cinco.

La zona tiene la particularidad de que ocho de los 10 encuentros que se disputaron tuvieron como resultado la igualdad. Es así que todos tienen chances de clasificar en la última jornada, donde en simultáneo a San Lorenzo vs. Recoleta jugarán Santos vs. Deportivo Cuenca. El elenco de Gustavo Álvarez es el que mejor panorama tiene porque con una parda se asegura seguir en el certamen.

Un aspecto ineludible a tener en cuenta a la hora de sacar la calculadora es el nuevo criterio de desempate que impuso la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para esta temporada: el Olímpico. El mismo ya fue utilizado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) en el Mundial de Clubes 2025 y anunciado para la Copa del Mundo de selecciones de este año y privilegia los partidos entre sí para desigualar entre equipos. En ese contexto, el azulgrana tiene ventaja ante Cuenca mientras que con Santos está a mano.

Posibles formaciones

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Johan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Facundo Gulli, Mathias De Ritis; Nahuel Barrios; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.

Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Johan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Facundo Gulli, Mathias De Ritis; Nahuel Barrios; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez. Recoleta: Nelson Ferreira; Facundo Echeguren, Nicolás Marotta, Luis Cardozo, Dairon Mosquera; Junior Noguera, Ronal Domínguez, José Antonio Espinola, Wilfrido Báez; Peter Rivers y Allan Wlk DT: Jorge González.

Ambos clubes se enfrentaron en la primera fecha de la Copa Sudamericana 2026 y empataron 1 a 1 en Paraguay con goles de Allan Wlk y Rodrigo Auzmendi.