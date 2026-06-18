Colombia sueña con un argentino al mando: Néstor Lorenzo, y un vínculo que se confirma en el Mundial 2026

El lazo entre Colombia y los directores técnicos argentinos sumó un nuevo episodio; el conjunto de Néstor Lorenzo derrotó a Uzbekistán por 3-1 y de esta manera fortaleció un vínculo histórico. Dos datos bastan para comprender lo que representan los entrenadores albicelestes para el seleccionado cafetero en los Mundiales: en cuatro de sus siete Copas del Mundo contó con un DT nacido en la Argentina y con ellos obtuvo el 70 por ciento de sus triunfos mundialistas.

La victoria de la selección colombiana por el Grupo K –con goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz– parece ratificar la hipótesis de que cuando la dirige un argentino hay felicidad garantizada. Si bien la esperanza que genera el conjunto de Lorenzo se sustenta en su pasado reciente (subcampeón de América en 2024 y tercer lugar en las últimas Eliminatorias) y en sus fundamentos futbolísticos (funcionamiento trabajado y algunas individualidades de jerarquía), los que agigantan la fe son los antecedentes. La historia también juega y los procesos de Adolfo Pedernera y José Pekerman quedaron grabados en la memoria futbolera sudamericana.

Con Pedernera, Colombia se clasificó por primera vez a un Mundial, y en ese torneo de 1962, en Chile, sumó su primer punto. A pesar de que compartió la zona con tres países fuertes de la época (Unión Soviética, Yugoslavia y Uruguay), el seleccionado cafetero se dio un gusto grande: no despedirse del certamen con las manos vacías. Y el empate que consiguió fue una verdadera proeza: pasó del 1-4 al 4-4 contra los poderosos soviéticos del legendario Lev Yashin, considerado el mejor arquero del siglo XX.

Adolfo Pedernera, con el plantel de Colombia que se clasificó a un Mundial por primera vez: participó de Chile 62

Aquella igualdad se filtró en la historia del fútbol por dos motivos: de 13 partidos mundialistas que disputó el portero conocido como la Araña Negra, fue la única vez que recibió cuatro goles; y, además, en ese encuentro se dio el único gol olímpico en la historia de la Copa del Mundo (obra de Marco Tulio Coll).

Si lo hecho por el ídolo de River es recordado en Colombia como una campaña positiva, lo realizado por José Pekerman puede encuadrarse como una epopeya. En 2014 el DT argentino llevó a la selección colombiana al quinto puesto (mejor posición mundialista), en una Copa del Mundo inolvidable: cuatro triunfos en fila y derrota apretada contra el local, Brasil. Además, James Rodríguez finalizó como goleador del torneo con 6 tantos; uno de ellos, elegido como el más lindo del certamen.

José Pekerman, con James Rodríguez, uno de sus predilectos en Colombia, durante el Mundial de Rusia 2018 Fernando Vergara - AP

¿Quién dirigió al seleccionado cafetero en su segunda mejor participación en un Mundial? El apellido se repite: Pekerman. Cuatro años más tarde, en 2018, Colombia quedó eliminado en octavos de final tras finalizar en el primer puesto de su grupo. La derrota en los penales ante Inglaterra generó una enorme tristeza, aunque de ninguna manera opacó un proceso memorable.

El camino actual, este de 2026, recién comienza: el éxito ante Uzbekistán es, apenas, el primero de los escalones que visualiza su entrenador para alcanzar la gloria. “Nuestra aspiración es llegar a la final, pero sabemos que eso se pelea partido a partido”, expresó Lorenzo antes del debut y agregó: “Yo tengo una buena sensación y esperemos que podamos llegar al último día”.

Pekerman da instrucciones a los futbolistas; a su derecha, Néstor Lorenzo, por entonces ayudante, luego su sucesor AFP

El primer paso ya lo dio. El próximo martes intentará dar otro, cuando se enfrente con Congo en Guadalajara; un encuentro clave porque después cerrará la fase de grupos contra Portugal.

Más allá de lo que suceda de acá en adelante, por ahora la tendencia se sostiene: cuando la dirige un argentino, Colombia sonríe.