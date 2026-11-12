Colombia vs. Chile por el amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

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Se miden en un duelo Colombia y Chile en el marco de la preparación amistosa internacional; todo lo que hay que saber antes del partido.
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El encuentro entre Colombia y Chile correspondiente al amistoso internacional 2026 se disputará este viernes 13 de noviembre a las 21.00 h en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali.
El momento de los equipos
Ambos seleccionados llegan en óptimas condiciones anímicas tras sus compromisos previos. Colombia afronta este desafío luego de imponerse ante Perú por 2-0, mostrando solidez en su planteo. Por su parte, Chile arriba a Cali tras haber conseguido una victoria similar por 2-0 frente a México, lo que refleja un presente equilibrado para ambos combinados en esta etapa de preparación.
Números que anticipan el duelo
Los antecedentes inmediatos favorecen la confianza de ambos equipos, ya que tanto Colombia como Chile lograron mantener su valla invicta y anotar dos goles en sus últimas presentaciones. Este enfrentamiento servirá para medir el rendimiento actual de las plantillas en un escenario neutral dentro del territorio colombiano.
Lo que está en juego
Para ambos entrenadores, este amistoso representa una oportunidad clave para probar variantes tácticas y consolidar el funcionamiento colectivo de cara a los compromisos oficiales de la temporada 2026. El resultado, más allá de ser una instancia de preparación, es fundamental para fortalecer la identidad de juego de cada equipo.
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