Colombia vs. Ghana: Néstor Lorenzo no quiere saber nada con la etiqueta de candidata que le ponen a su selección

En la víspera del partido contra Ghana de este viernes, a las 22.30 (hora argentina) en Kansas City, por los 16avos. de final del Mundial 2026, el entrenador Néstor Lorenzo destacó el crecimiento que viene mostrando la selección de Colombia, pero trató de sacarse de encima la etiqueta de candidatos al título que algunos rivales le colocaron en la última semana, tras una sobresaliente primera etapa en la que concluyó primera en el grupo K.

El equipo liderado por Luis Díaz y James Rodríguez derrotó a Uzbekistán por 3-1 y a la República Democrática del Congo por 1-0 y empató ante Portugal sin goles en un duelo en el que fueron claramente superiores. El dominio ejercido ante el conjunto de Cristiano Ronaldo generó numerosos halagos y el último en sumarse fue el seleccionador de España, Luis de la Fuente, que durante el miércoles no dudó en incluir a Colombia “entre las candidatas”.

“Sé que es un elogio de parte del profesor De la Fuente, se lo agradezco, pero prefiero no estar en ese sitio de favorito”, respondió este jueves en la conferencia de prensa Lorenzo, para luego reconocer la madurez que viene mostrando su plantel. “Salvo con Portugal, en los otros partidos, incluso los amistosos previos, nos decían que éramos los favoritos, y el equipo aprendió a jugar con ese peso”, destacó.

Néstor Lorenzo, DT de Colombia, que el viernes se enfrenta con Ghana, en la última eliminatoria de los 16avos de final del Mundial 2026 JUAN MABROMATA - AFP

“Y es un peso, sobre todo porque quedan excelentes selecciones y se está viendo que la línea es muy fina entre quién pasa y quién no pasa”, señaló. Aún así, el técnico argentino dijo que su plantel necesita seguir elevando su nivel para avanzar en el torneo: “Esperamos seguir creciendo porque no nos alcanza todavía para lo que buscamos”, admitió.

Sobre Ghana, que avanzó como tercera del Grupo L, Lorenzo apuntó que se trata de un “gran equipo con jugadores de primer nivel”, auguró que “va a ser un partido duro” e hizo un llamado a tener “una mayor consideración a las selecciones africanas”.

“Los jugadores de Ghana, Senegal, Argelia o Marruecos juegan en los mejores clubes de Europa. Ya no podemos generalizar a los equipos africanos con alguna característica especial, más que la física, que son muy dotados físicamente”, recordó.

"Es un equipo ordenado, pero agresivo cuando sale a atacar; los jugadores africanos juegan en los mejores equipos de Europa, entonces no podemos solo señalarlos por su físico; ellos juegan muy bien a la pelota". Néstor Lorenzo, técnico de la selección Colombia #NoticiasWIN 🇨🇴⚽🏆 pic.twitter.com/xvgmplsQx3 — Win Sports (@WinSportsTV) July 2, 2026

Por su parte, el portugués Carlos Queiroz, actual DT de Ghana, reflexionó sobre su etapa al frente de Colombia antes de que se reencuentren este viernes, y negó que viviera desencuentros con una de sus estrellas, James Rodríguez, en su paso breve e intenso entre 2019 y 2020, donde también dirigía a Díaz. El entrenador se sumó a los que alaban el rendimiento que mostró el conjunto sudamericano en la etapa de grupos.

“Colombia es un equipo muy bien organizado, con mucha disciplina, con jugadores muy buenos en todas sus posiciones”, describió Queiroz. “Hice un análisis cuidadoso del partido de Colombia contra Portugal y estuvo muy bien. Pero ahora es otra historia, no es Portugal la que está delante de Colombia, es Ghana”.

“Nosotros vamos a jugar a nuestro estilo y con nuestras fuerzas y seguro que le vamos a aportar más problemas para Colombia durante el partido. Tenemos jugadores con mucha calidad, un equipo muy fuerte y con mucha determinación. Tenemos que jugar contra los puntos más flacos de Colombia”, analizó el también ex DT de Real Madrid.

El portugués Carlos Queiroz dirigió a Colombia entre 2019 y 2020, incluyendo una Copa América; ahora es el DT del rival, Ghana AFP

Queiroz, de 73 años, señaló que la actual Colombia le recuerda tácticamente a la que guio en la Copa América de Brasil 2019, donde dejó una buena impresión antes de caer por penales ante Chile en los cuartos de final. El técnico, despedido en diciembre de 2020 tras sufrir dos goleadas ante Uruguay (3-0) en Barranquilla y Ecuador (6-1) en Quito, negó que tuviera desencuentros con líderes del vestuario como James Rodríguez.

“No sé por qué dicen que no conectó conmigo. Es una situación a hablar con él, no conmigo. Como entrenador tengo que sacar lo mejor de todos los jugadores en la cancha. No tengo una posición diferente para uno u otro, todos tienen que trabajar para el equipo. Eran tiempos de Covid, tiempos muy difíciles. Pero puedo decir que disfruté mucho, fue un honor trabajar en Colombia”, completó.