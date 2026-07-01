Colombia vs. Ghana, por el Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Colombia y Ghana se enfrentan este viernes en un partido correspondiente a los 16vos de final del Mundial 2026. Los pronósticos anticipan un encuentro parejo, con los sudamericanos como favoritos por una ligera diferencia. El encuentro está programado para las 22.30 (horario argentino) en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos, con televisación de DSports y el canal 109 de Flow, y transmisión vía streaming en la plataforma Paramount+. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El seleccionado dirigido por el argentino Néstor Lorenzo se metió en la primera instancia de eliminación directa de la Copa del Mundo tras quedar puntero en el Grupo K con siete puntos, producto de sendas victorias por 3 a 1 frente a Uzbekistán y 1 a 0 ante la República Democrática del Congo, y un empate 0 a 0 con Portugal. Las Estrellas Negras, por su parte, avanzaron de ronda como parte de los mejores terceros, luego de sumar cuatro unidades y terminar en ese puesto en la zona L (1-0 vs. Panamá, 0-0 vs. Inglaterra y 1-2 vs. Croacia).

Ghana buscará dar el golpe frente a Colombia; en la etapa de grupos dio pelea ante Inglaterra y Croacia Robert Cianflone - Getty Images North America

La única vez que ambos países se vieron las caras fue en hace más de medio siglo en el marco de los Juegos Olímpicos Múnich 1972, en una época en la que solo se permitía la inscripción de jugadores amateur. En aquella oportunidad, Colombia se quedó con la victoria por 3 a 1 en el estadio Olímpico por los goles de Jaime Morón, Ángel Torres y Luis Alberto Montaño (Ibrahim Sunday descontó para Ghana).

Colombia vs. Ghana: todo lo que hay que saber

16vos de final del Mundial 2026.

Día : Viernes 3 de julio.

: Viernes 3 de julio. Hora : 22.30 (horario argentino).

: 22.30 (horario argentino). Estadio : Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos.

: Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos. Árbitro: Clement Turpin (Francia).

Colombia vs. Ghana: cómo ver online

El partido está programado para este viernes a las 22.30 (horario argentino) en Kansas City, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

DSports.

Canal 109 de Flow.

Paramount+.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Colombia corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el pase a los octavos de final, en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.56 contra los 8.10 que se repagan por un hipotético triunfo de Ghana. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 4.00.