Colombia vs. RD Congo, por el Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online

El encuentro está programado para este martes a las 23 (hora argentina) en el estadio Chivas de Guadalajara, México, con arbitraje del italiano Maurizio Mariani
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Colombia y República Democrática del Congo se enfrentan este martes en un partido correspondiente a la fecha 2 del Grupo K del Mundial 2026. El seleccionado sudamericano parte como favorito ante un rival que viene de sorprender a un candidato. El encuentro está programado para las 23 (horario argentino) en el estadio Chivas de Guadalajara, México, con televisación de DSports y el canal 109 de Flow, y transmisión vía streaming por parte de Paramount+. El minuto a minuto esta disponible en canchallena.com.
El seleccionado cafetero, dirigido por el argentino Néstor Lorenzo, derrotó a Uzbekistán por 3 a 1 en su debut mundialista con goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz (Abbosbek Fayzullaev empató transitoriamente para los asiáticos). Los Leopardos, por su parte, consiguieron un meritorio empate 1 a 1 ante uno de los principales candidatos al título, Portugal, por los tantos de João Neves -P- y Yoane Wissa -RC-.
Será el primer enfrentamiento de la historia entre ambos países. Sin embargo, Colombia jugó 20 partidos contra selecciones africanas hasta el momento, con un saldo de 11 victorias, cinco empates y cuatro derrotas. En Copas del Mundo afrontó cuatro compromisos ante rivales de ese continente: en Estados Unidos 1990 perdió 2 a 1 con Camerún, en Francia 1998 le ganó 1 a 0 a Túnez, en Brasil 2014 derrotó a Costa de Marfil por 2 a 1 y en Rusia 2018 venció a Senegal por 1 a 0.
Colombia vs. República Democrática del Congo: todo lo que hay que saber
- Fecha 2 del Grupo K del Mundial 2026.
- Día: Martes 23 de junio.
- Hora: 23 (horario argentino).
- Estadio: Chivas de Guadalajara, México.
- Árbitro: Maurizio Mariani (Italia).
Colombia vs. República Democrática del Congo: cómo ver online
El partido está programado para este martes a las 23 (horario argentino) en Guadalajara, México, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- DSports.
- Canal 109 de Flow.
- Paramount+.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Colombia corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.55 contra los 7.39 que se repagan por un hipotético triunfo de República Democrática del Congo. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.26.
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