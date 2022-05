Colón, sin festejos en casa: Vélez aprovechó y terminó el torneo con una sonrisa

SANTA FE.- Vélez pudo recién al final del torneo. El triunfo por 2 a 1 ante Colón no va a cambiar nada, pero, aunque el resultado sea solo un dato para la estadística, puede ayudar a ratificar la confianza en los juveniles que se van consolidando. Lo del Sabalero es para el olvido: terminó el torneo sin haber ganado un partido al menos en su cancha. Las pocas victorias que logró, lo hizo en cancha de Patronato, en Paraná, donde jugó como local en algunas ocasiones. Es lógico que, sin el compromiso de buscar la clasificación, los dos equipos se soltaron, abrieron sus líneas y mostraron virtudes (el ganador) y muchos errores (el perdedor).

Se podrá decir que, en Colón, las decisiones no fueron las acertadas desde comienzo de año. Y tal vez haya razones que lo justifiquen. El último campeón que tiene esta Copa de la Liga Profesional, que consiguió su primera estrella en el fútbol argentino hace casi un año cuando derrotó 3 a 0 a Racing, en San Juan, cambió radicalmente en varios aspectos de aquella conquista hasta este presente. Se fue Eduardo Dominguez en ese conocido enroque que trajo a Santa Fe a Julio Falcioni.

La lucha por la pelota; en Santa Fe, Vélez consiguió tres puntos tonificantes Telam

Entre otros motivos, se encuentra el tema incorporaciones. A excepción de Luis Miguel Pulga Rodríguez, las restantes no parecen haberle dado el resultado esperado. Basta con mirar la tabla. El Sabalero consiguió 16 puntos, noveno entre 14 equipos. Además, su último triunfo como local fue en Paraná (cancha de Patronato, en la cuarta fecha, a Barracas Central por 2-1). Es decir, en el torneo de la Liga no ganó en su estadio.

Quedó en evidencia que Falcioni enfocó a su equipo en la Copa Libertadores, donde tras el triunfo ante Cerro Porteño, la semana pasada, quedó con buenas chances de clasificarse a los octavos de final cuando quedan dos fechas (la próxima será como local, ante Olimpia de Paraguay).

Lo mejor del encuentro

Pero el distintivo sabalero fue que no pudo salir nunca de ese pozo futbolístico en el que cayó en el torneo, donde hizo de la desprolijidad y la impotencia ofensiva una constante que ofreció para que sus adversarios se agrandaran. Y en muchos casos, le ganaran. El deterioro futbolístico fue evidente. Nunca encontró defensores que sincronizaran sus movimientos en retroceso; los volantes –el corazón que sostuvo al campeón- estuvieron muy lejos de su nivel, especialmente Aliendro, y los delanteros, generaron mucho pero convirtieron muy poco. La “joya” Facundo Farías apareció en la Copa, pero no en el torneo; Pulga Rodríguez se lesionó cuando estaba creciendo, y Wanchope Abila generó más expectativas que resultados. Solo Beltrán mostró sus condiciones, y ahora, que se está afianzando podría volver a River. Además, se habla que los tres volantes titulares (Lértora, Aliendro y Bernardi) no renovarían sus contratos en junio próximo.

Vélez tampoco tuvo un semestre sencillo. Es más: fue complicado y derivó en la salida del técnico Mauricio Pellegrino. Su relevo, Julio Vaccari, no logró revertir aquel panorama de comienzo de año, porque además de quedar eliminado del torneo local, complicó sus chances en la Copa Libertadores. Todo esto, mientras se espera el resultado de una reunión prevista para este martes con el uruguayo Alexander “Cacique” Medina, extécnico de Talleres, para que dirija al equipo la próxima temporada.

El conjunto de Liniers encontró en Perrone, Garayalde, Soñora, Janson, Osorio y Fernández, rendimientos de mucha solvencia desde el medio hacia adelante. Aunque Colón pudo haberlo igualado (Wanchope Abila pateó un penal a las nubes), Vélez podría haber goleado. El triunfo sirve y servirá mucho más si esta actuación se convierte en la bisagra que el plantel necesita.