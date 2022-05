Defensa y Justicia perdió energía, pero es una máquina de atacar: las razones para dar el gran golpe en la Bombonera

Hace unos años, Sebastián Beccacece abría su manual de estilo. En el primer capítulo, decía: “Antes, para mí la única manera de jugar era la de Bielsa: emparejando, presionando, con el sistema 3-3-1-3 , adaptando determinados movimientos en función del rival. Después, por suerte uno fue evolucionando y abriéndose a nuevas ideas. También hay otras maneras, otras formas. Uno empieza a observar el gran fenómeno que fue Barcelona, y ¿quién no se enamora de eso? Sin llegar a imitarlo, porque es muy difícil, sí se puede ir agarrando cositas…

“Por ejemplo, las salidas desde abajo a partir del arquero. También haber ido tempranamente a otros países y ver la forma de trabajar cambia la cabeza, como medirse más en las formas de decir las cosas. Yo soy muy impulsivo, muy apasionado. El argentino de por sí es así, ansioso. Estando en otro lugar uno ve que puede decir de otra manera las cosas, sin llegar a un extremo. Y puede aplicar también al fútbol esa apertura del manejo diario, pensando ‘bueno, no es ésta una única manera de jugar’”, le contaba a LA NACION, antes de Independiente, antes de Racing. Antes de ser un entrenador de moda, aunque traspasa el tiempo, en el fútbol argentino.

Sebastián Beccacece creó una buena estructura en Defensa EVARISTO SA - AFP

Salida por abajo, impulsivo, apasionado. De aquel 3-3-1-3 a un moderno y ofensivo 4-2-3-1, con al menos cinco intérpretes pisando el área rival. Defensa y Justicia fue una máquina ofensiva, con licencias defensivas, casi tres meses atrás. Con el desgaste de un plantel corto, los viajes y la doble competencia (a propósito de la Copa Sudamericana), el Halcón se convirtió en un equipo audaz, con más despistes defensivos. Un equipo que enaltece una idea, en un tiempo de medias bajas, desgastado.

Defensa y Justicia jugará este martes contra Boca, en la Bombonera, por los cuartos de final de la Copa de la Liga. Más allá del grito de guerra en Florencio Varela (“esperemos que no nos hagan jugar el día martes, sería un despropósito, una falta de sentido común”), la mesa está servida. Boca debe tener mucho cuidado: su adversario, sin la energía de semanas atrás, es un buen equipo. Pero extravió la magia, esa que hacía prender el televisor, en un espectador imparcial, para ver un equipo volar. Un equipo que daba espectáculo.

El 4 a 3 a San Lorenzo

Un 4-3 a San Lorenzo, un 3-2 sobre Gimnasia y Banfield, un 1-0 ante Argentinos. En todos esos casos, el Halcón debió golear. Se relajó, se descuidó, y sufrió al final. Algo parecido, más intenso, le sucedió ahora, cuando debió hacer un esfuerzo mayúsculo para superar a Patronato por 1 a 0 (un penal de Frías), cuando en buena parte del certamen fue protagonista estelar de los cuatro mejores. Juega, ahora mismo, con la lengua afuera. De los últimos ocho partidos, ganó solo dos, entre lo local y lo sudamericano. A Patronato y a Unión (que casi le empata en el final, en Santa Fe).

El 1 a 0 a Patronato

Perdió la magia. O los rivales le tomaron la mano. O todo junto: un equipo limitado en recursos, que juega con grandeza, en algún momento del recorrido acaba en el piso. Pero Defensa se levanta. Unsain, el arquero, arriesga demasiado. Sale jugando, con un atrevido Tripicchio por el sector derecho, en una estructura que sostiene Frías, el mariscal del fondo.

Gutiérrez juega de Enzo Fernández. Pizzini por una frontera, Rotondi (un imprescindible, con una lesión en el hombro izquierdo), en la otra, con Bou disfrazado de enganche (todo un hallazgo) y atacantes que exceden a Merentiel. Puede ser Albertengo, puede ser Fontana. Si Defensa tiene una buena noche, se lanzan como flechas, por sorpresa. Si Defensa tiene una noche fallida, es una formación fácil de domesticar. En uno y otro caso, la pasa mal en la última línea. Y no solo cuando intenta salir jugando.

De su estilo y de la actualidad, se refiere el joven entrenador, de 41 años, una de las hipótesis cuando Sebastián Battaglia tropezaba en Boca. Su pensamiento es un compacto de las últimas horas. Aunque excede lo coyuntural: así es Defensa y Justicia.

Frías, el mariscal de la última línea Jorge Matías Baravalle - FotoBAIRES

“El esfuerzo de este semestre de los chicos fue conmovedor. El mérito es del grupo. La sensación es que este equipo representa a nuestra gente. Tenemos que seguir creyendo en lo que estamos haciendo, la obligación de ganar no es sencillo gestionarla. Jugamos con grandeza”

“Jugamos cada dos días, cada tres días, con viajes… Lo más difícil es sostener lo nuestro en el tiempo. Hay que celebrar este presente, mostrar un patrón de juego, una identidad y sostenerla en el tiempo. Todo lo que venga ahora, es para disfrutar”.

“Vamos a tener dos días, no tenemos tiempo de preparación. Tenemos que seguir nuestra línea, Boca tiene un poderío individual y consiguió un funcionamiento que le da solidez. Y tiene jerarquía. Nuestra responsabilidad es competir, después sabemos el poder que ellos tienen en lo futbolístico, a nivel institucional. Nosotros vamos a ir con nuestras herramientas, nuestras armas, a disfrutar de la competencia”.

Ante River hizo un muy buen partido Defensa, aunque perdió 2-1 Rodrigo Néspolo

“No conozco en todo el tiempo que estoy acá, que las cosas no cuesten. Todo cuesta. Cuesta y mucho, por eso hay que valorarlo y disfrutarlo. El esfuerzo es conmovedor y, sobre todo, no traicionar la idea. Ir superando adversidades, lesiones, no tenemos un plantel largo. Sostenernos más allá de una victoria o una derrota. Creer, batallar, buscar, es lo más importante”.

“Hicimos partidos notables, pero no supimos convertir, de acuerdo a lo que generamos. Siempre fuimos superiores a nuestros rivales, incluso a River por 45 minutos, pero el fútbol se gana con goles y que no te conviertan”.

Kevin Gutiérrez, una de las piezas principales del medio campo en Defensa y Justicia Télam

“Generamos mucho más de lo que nos generan. Somos el tercer equipo que más goles convirtió. El fútbol se gana por hacer más goles que el rival. Mientras hagamos más goles que nuestros rivales, hay que seguir sosteniendo esta idea. Que está buena…”

Tiene razón el DT: Defensa es el tercer conjunto que más tantos convirtió con 26, detrás de River, con 31 y Racing (25). En la otra zona estaba Estudiantes, con 33, el más efectivo.