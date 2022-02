Colón venció por 2-0 a Central Córdoba en la Copa de la Liga con un gol polémico

Todo le salió bien a Colón, que sacó provecho esta noche de un error arbitral para vencer como visitante a Central Córdoba de Santiago del Estero por 2-0, en uno de los partidos que cerraron la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional.

El Sabalero, dirigido por Julio César Falcioni, alcanzó su segundo éxito consecutivo en el certamen, aunque beneficiado por una equivocación que se produjo al promediar el segundo período. Y es que la llave del triunfo estuvo en una jugada discutida.

La acción de la polémica

El recién ingresado Ramón ‘Wanchope’ Abila, en la primera pelota que tocó, escapó a la marca del último central del Ferroviario, eludió al arquero, pero adelantó el balón y se arrojó al piso para enviar el centro que Luis Miguel Rodríguez empalmó con justeza para anotar el 1-0. Sin embargo, en la acción previa, en la que Abila manda el pase hacia atrás, el balón traspuso la última línea de cal, por lo que correspondía sancionar saque de arco y anular el tanto, aunque la infracción no fue observada por el asistente Marcelo Bistocco ni por el árbitro Andrés Merlos.

Con el equipo santiagueño inmerso en un clima de nervios por lo que consideraron una injusticia, Colón amplió las cifras poco después con una nueva conquista de Facundo Garcés (30), que cabeceó al ángulo tras una asistencia de Delgado.

El primer tiempo resultó parejo, con dominio alternado. Ambos equipos manejaron con criterio el balón hasta tres cuartos. Pero a los dos les costó ser profundo en los metros finales y dependieron -casi en exclusiva- de los disparos desde fuera del área. El Ferroviario tuvo una muy clara con un remate franco del uruguayo Renzo López, que salió apenas desviado. El campeón defensor de la Copa de la Liga llegó con un tiro del Pulga Rodríguez que se fue desviado, y otro de Farías que obligó a una destacada intervención del chileno Toselli sobre la media hora.

En el segundo tiempo el desarrollo no varió demasiado, aunque Central Córdoba se adelantó unos metros para intentar conseguir el desnivel. A los 15, Alejandro Martínez elevó el disparo final, desde una posición inmejorable. Y sobre los 25, con el cordobés Ábila ya en cancha, llegó la polémica de la jornada en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El exdelantero de Huracán y Boca escapó a la marca de Pereyra, pero no pudo controlar antes de que el balón traspusiese la línea de fondo. El posterior centro le permitió a Rodríguez abrir la cuenta. El posterior gol de Garcés puso una distancia enorme en el tanteador, cuando el equipo del DT Sergio Rondina había hecho méritos como para no quedarse con las manos vacías.

Colón se llevó tres puntos muy valiosos de Santiago del Estero Twitter

En la próxima jornada, Central Córdoba visitará a Aldosivi en Mar del Plata el sábado, mientras que Colón, ese mismo día, enfrentará al colista Barracas Central, en el Presbítero Grella, en Paraná. Ambos encuentros comenzarán a las 19.15.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.