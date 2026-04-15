AFA prohibió que los futbolistas se paren sobre la pelota: tarjeta amarilla y tiro libre indirecto

Desde este fin de semana, todo jugador que se pose con ambos pies sobre la pelota en el fútbol argentino será sancionado con una tarjeta amarilla y un tiro libre indirecto. La decisión fue tomada por la Dirección Nacional de Arbitraje, dependiente de AFA, y difundida por la Liga Profesional de Fútbol mediante un comunicado en el que explica que la acción pasa a ser considerada una “falta de respeto al juego”, entendida como destinada a provocar al rival.

El disparador de la determinación fue un hecho que se dio durante el partido que Estudiantes de La Plata le ganó a Unión por 2 a 1 el sábado pasado en La Plata, por el torneo Apertura. Julián Palacios, del conjunto santafesino, se paró sobre el balón frente a Eros Mancuso, que levantó los bazos exigiendo una sanción que hasta ahora no existía en el reglamento.

La acción que derivó en la modificación reglamentaria

Palacios Mancuso

A través de la Circular Nº 01/26, la Gerencia Técnica del organismo advirtió que esa clase de acción será considerada una falta de respeto al juego y, por lo tanto, sancionada con tiro libre indirecto y tarjeta amarilla. El documento sostiene que la práctica “ha provocado disrupciones en el entorno de juego” y que suele derivar en “confrontaciones generalizadas”, con un impacto negativo en la imagen del fútbol nacional e internacional. Y remarca que no se trata de una cuestión estética o de estilo, sino de una conducta que altera el normal desarrollo de los encuentros.

La circular define que la acción ocurre cuando un jugador salta sobre la pelota con ambos pies con el objetivo de provocar al adversario. Según el texto, además del supuesto componente antideportivo la acción conlleva un riesgo físico para quien la ejecuta y eso refuerza la necesidad de intervenir en lo reglamentario.

Valentín Barco se posa con ambos pies sobre la pelota durante el desquite entre Boca y Palmeiras, en San Pablo, de una semifinal de la Libertadores, en 2023.

En línea con la regla XII —que contempla las faltas, la conducta incorrecta y las medidas disciplinarias—, la Gerencia Técnica encuadró esta jugada entre las que deben ser sancionadas con amonestaciones por “mostrar falta de respeto al espíritu del fútbol”. Por eso, la instrucción a los árbitros es clara: cada vez que identifiquen una situación de esa clase deberán castigarla con un tiro libre indirecto en favor del equipo rival, por ser ejecutado en el lugar de la infracción y mostrar la tarjeta amarilla al infractor.

La medida procura unificar criterios y evitar interpretaciones dispares ante una acción que, aunque esporádica, suele escalar rápidamente en conflicto en el campo de juego. Cabe recordar la ocasión en la que Valentín Barco se paró sobre la pelota en San Pablo durante el partido de vuelta de la semifinal entre Boca y Palmeiras por la Copa Libertadores 2023.

Polémica en Brasil

La decisión ya generó controversia en Brasil, donde desde hace un año está prohibido que los futbolistas se posen sobre el balón, con sanciones idénticas a las que serán instrumentadas este fin de semana en el fútbol argentino.

Memphis Depay se paró sobre el balón en la final del campeonato Paulista y la acción derivó en un escándalo entre Corinthians, su equipo, y Palmeiras.

En su momento, Neymar y Memphis Depay criticaron la nueva norma de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). El capitán de Santos fue tajante en las redes sociales: “El fútbol es cada vez más aburrido”, escribió el delantero brasileño. Por su parte, el neerlandés de Corinthians cuestionó que se hubiera priorizado esta sanción. Memphis había protagonizado una acción por el estilo en la final del Campeonato Paulista frente a Palmeiras, que generó tensión con adversarios. Luego, tras un partido contra Vasco da Gama, redobló la crítica: “Hay cosas más importantes en las que los árbitros deberían centrarse”.

El europeo fue más allá y apuntó contra quienes toman decisiones reglamentarias: “Los que deciden las cosas en el fútbol están haciendo mal las cosas. Brasil es un país donde jugamos al fútbol con la cabeza también. Tienen que hacer un mejor trabajo”.