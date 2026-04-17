Mateo Retegui se había quedado sin Mundial por Italia y ahora se fracturó en Arabia Saudita

Pocas semanas después de la frustración por un nuevo fracaso para la selección de Italia, país al que decidió representar futbolísticamente y no se clasificó para el Mundial, Mateo Retegui recibió otra pésima noticia, que pone fin a una temporada que esperaba cerrar mucho más animado. El delantero se fracturó la tibia izquierda y será intervenido quirúrgicamente.

Hasta mediados de marzo transitó 2026 acentuando su carácter goleador en la liga árabe, con un alto promedio de anotaciones, y con la firme convicción de que disputaría por primera vez la Copa del Mundo, con la camiseta azzurra. Sin embargo, todo se apagó repentinamente. Los italianos cayeron en el repechaje frente a Bosnia y Herzegovina y se ausentarán por tercera vez consecutiva de la cita mundialista. Y en estas horas el nativo argentino recibió un nuevo golpe, que medios saudítas anticipaban: la quebradura sacará de los campos de juego por dos meses al atacante, que pasará por una operación programada para el martes en Madrid.

El pase-gol que abrió su último partido

🇬🇭 Bonsu Baah abre o placar!



O Al Qadsiah vai vencendo o Al Shabab por 1x0. Retegui participou do gol com assistência. pic.twitter.com/CKGFiw1n58 — Central do Arabão (@centraldoarabao) April 14, 2026

La lesión ocurrió en una jornada en la que Retegui estaba luciéndose una vez más por Al-Qadisiyah. Su equipo se había puesto en ventaja tempranamente por medio del ghanés Christopher Bonsu Baah con una asistencia del delantero oriundo de San Fernando. El rival, Al-Shabab, dio vuelta el tanteador con goles en cada tiempo, pero el ítalo-argentino puso tablas en el resultado: punteó la pelota cerca de la línea de gol y anotó el 2-2 definitivo.

De esa manera firmó su anotación número 16 en 28 compromisos en la liga saudita. Pocos minutos después, sobre el final del cotejo, una acción provocó un dolor insoportable en su pie zurdo y lo privó de pisar bien. No fue necesario reemplazarlo por el poco tiempo que quedaba, pero Retegui solicitó que parte del cuerpo médico lo cargara para evitar apoyar y poder trasladarse varios metros hasta el vestuario.

El gol para empatar, previo a su lesión

Mateo Retegui on the scoresheet for Al Qadsiah ⚽️ pic.twitter.com/8r7AQLapIO — Roshn Saudi League (@SPL_EN) April 14, 2026

La lesión molesta no solamente por sí misma, sino que además tiene influencia en el próximo mercado de pases. Según informan medios italianos, muchos futbolistas europeos que actúan en la liga saudita anhelan regresar al Viejo Continente lo antes posible, por la cercanía a la guerra en Medio Oriente que aún no encontró un punto de acuerdo y final. Retegui es uno de ellos, y este percance puede demorar ciertas decisiones.

Su entorno puso manos a la obra en las últimas semanas, tanteando principalmente la Serie A, la liga de Italia. Si bien Retegui jugó en Genoa y Atalanta, institución esta última en la que deslumbró antes de partir hacia su actual club a mediados del año pasado, las consultas pasaron por clubes gigantes. Según La Gazzetta dello Sport, son Juventus y, sobre todo, Milan los poderosos que desean contar con el exatacante de Boca, Estudiantes de La Plata y Tigre. Pero los primeros contactos no fueron positivos debido a que el salario neto que percibe en Arabia, de alrededor de € 16.000.000 de euros anuales, es imposible de igualar, según afirman.

Retegui no fue parte de aquella definición por penales en Bosnia y Herzegovina, pero sufrió la eliminación italiana en la clasificación para el Mundial; ahora, la lesión cierra anticipadamente su temporada. Fabio Ferrari - LaPresse

Al parecer el goleador deberá ceder si se propone regresar a la liga que lo catapultó hasta los millones sauditas. Y asimismo, esos clubes analizarán su estado físico una vez que Mateo se recupere de la fractura de tibia.