Posiciones en la Copa Sudamericana 2026: así están las tablas, grupo por grupo, tras la fecha 2

Este jueves finalizó la fecha 2 de la etapa de grupos de la Copa Sudamericana 2026. El certamen tiene a 12 equipos invictos, de los cuales tres son argentinos: San Lorenzo, Barracas Central y River. De todos ellos, apenas dos ganaron los dos partidos que disputaron hasta el momento: San Pablo y Montevideo City Torque. Los detalles del torneo están disponibles en canchallena.com.

En el Grupo A, América de Cali tiene cuatro puntos al igual que Macará, pero está puntero por tener más goles a favor (tres contra dos). Más atrás, Alianza Atlético y Tigre tienen uno, pero los peruanos están terceros por el mismo motivo por el que los colombianos superan a los ecuatorianos. En el B, Cienciano está primero con cuatro, seguido de Academia Puerto Cabello y Atlético Mineiro, con tres cada uno, aunque los venezolanos se mantienen segundos tras haber derrotado al Galo en el primer encuentro entre ambos. Juventud Las Piedras está último con apenas uno.

América de Cali lidera la tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Sudamericana 2026, tras la fecha 2 Santiago Saldarriaga - AP

En la zona C, el Tricolor Paulista tiene puntaje ideal, por lo que es el único puntero. O’Higgins y Millonarios suman tres, pero los chilenos permanecen como escoltas por haber vencido a los colombianos en la fecha 1. Boston River, por su parte, aún no sumó y está último. En la D, el Ciclón lidera la clasificación general con cuatro unidades y supera por uno a Deportivo Cuenca, por dos a Deportivo Recoleta y por tres a Santos.

En el Grupo E, Botafogo se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones con cuatro puntos, misma cantidad que Caracas pero con más goles a favor (cuatro contra dos). Racing está tercero con tres e Independiente Petrolero sigue último con cero. En el F, el City uruguayo acumula pleno de victorias y supera en la tabla a Gremio, que tiene tres, y a Deportivo Riestra y Palestino, que permanecen con uno.

Botafogo se trepó a lo más alto del Grupo E tras derrotar a Racing en el Cilindro de Avellaneda Rodrigo Abd - AP

En la zona G, Olimpia está puntero con cuatro unidades y lo siguen Audax Italiano con tres, Barracas Central con dos y Vasco da Gama con uno. Por último, en la H, el Millonario se trepó a lo más alto con cuatro puntos tras la victoria por la mínima diferencia ante Carabobo. Los venezolanos quedaron segundos con tres al igual que Bragantino, equipo al que vencieron en la jornada inicial, y Blooming está último con uno.

Tabla de campeones de la Copa Sudamericana

Liga de Quito (Ecuador), Boca Juniors , Independiente, Lanús, Atlético Paranaense (Brasil) e Independiente del Valle (Ecuador) - Dos.

Lanús, River Plate, San Pablo (Brasil), Internacional (Brasil), Arsenal, San Lorenzo, Defensa y Justicia, Racing, Chapecoense (Brasil), Universidad de Chile, Independiente de Medellín (Colombia), Pachuca (México) y Cienciano (Perú) - Uno.

El último campeón de la Copa Sudamericana fue Lanús, que en la final derrotó a Atlético Mineiro para imponerse luego, en la Recopa, al imponente Flamengo, campeón de la Libertadores 2025.