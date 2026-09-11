Colorado Rapids vs. CF Montréal por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Colorado Rapids y CF Montréal, correspondiente a la jornada 26 de la MLS, se disputará este sábado 12 de septiembre a las 22.30 h en el Dick's Sporting Goods Park, ubicado en Commerce City, Colorado.

El momento de los equipos

Colorado Rapids llega al compromiso tras haber empatado 1-1 ante Austin FC en su última presentación. Por su parte, el conjunto visitante, CF Montréal, atraviesa un presente complejo tras caer derrotado por 2-1 frente a Charlotte FC en su duelo previo.

Números que anticipan el duelo

Ambos equipos buscan recuperar la senda de la victoria en esta instancia avanzada de la temporada. Mientras el equipo local intentará aprovechar el respaldo de su público en el Dick's Sporting Goods Park para hacerse fuerte, el conjunto canadiense buscará revertir su racha negativa como visitante en este cruce interconferencias.

Lo que está en juego

Este partido resulta fundamental para las aspiraciones de ambos clubes en la recta final de la temporada regular. Sumar de a tres es imperativo tanto para Colorado Rapids, que busca estabilizar su rendimiento tras el empate reciente, como para CF Montréal, que necesita recomponerse urgentemente tras el tropiezo ante Charlotte FC para escalar posiciones en la tabla de la MLS.