Colorado Rapids vs. Chicago Fire FC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Colorado Rapids y Chicago Fire FC, correspondiente a la jornada 34 de la MLS, se disputará este sábado 31 de octubre a las 22.30 h en el estadio Dick's Sporting Goods Park, ubicado en Commerce City, Colorado.

El momento de los equipos

Colorado Rapids llega a este compromiso tras haber igualado 2-2 en su última presentación frente a San Jose Earthquakes. Por su parte, Chicago Fire FC también viene de firmar un empate con el mismo resultado (2-2) en su duelo reciente ante Orlando City SC, buscando ahora sumar de a tres fuera de casa.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos arriban con rendimientos similares en sus últimos compromisos, reflejados en sus recientes igualdades por 2-2. La solidez defensiva y la capacidad de reacción en los minutos finales serán factores determinantes en el césped del Dick's Sporting Goods Park.

Lo que está en juego

En esta recta final de la temporada 2026 de la MLS, cada punto es fundamental para las aspiraciones de ambos equipos en la tabla de posiciones. Tanto Colorado Rapids como Chicago Fire FC intentarán imponer condiciones para cerrar la jornada con una victoria que les permita escalar puestos y mejorar sus registros antes del cierre del certamen.