Colorado Rapids vs. Chicago Fire FC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Colorado Rapids recibe a Chicago Fire FC en la jornada 34 de la MLS; todo lo que hay que saber antes del partido
- 1 minuto de lectura'
El encuentro entre Colorado Rapids y Chicago Fire FC, correspondiente a la jornada 34 de la MLS, se disputará este sábado 31 de octubre a las 22.30 h en el estadio Dick's Sporting Goods Park, ubicado en Commerce City, Colorado.
El momento de los equipos
Colorado Rapids llega a este compromiso tras haber igualado 2-2 en su última presentación frente a San Jose Earthquakes. Por su parte, Chicago Fire FC también viene de firmar un empate con el mismo resultado (2-2) en su duelo reciente ante Orlando City SC, buscando ahora sumar de a tres fuera de casa.
Números que anticipan el duelo
Ambos conjuntos arriban con rendimientos similares en sus últimos compromisos, reflejados en sus recientes igualdades por 2-2. La solidez defensiva y la capacidad de reacción en los minutos finales serán factores determinantes en el césped del Dick's Sporting Goods Park.
Lo que está en juego
En esta recta final de la temporada 2026 de la MLS, cada punto es fundamental para las aspiraciones de ambos equipos en la tabla de posiciones. Tanto Colorado Rapids como Chicago Fire FC intentarán imponer condiciones para cerrar la jornada con una victoria que les permita escalar puestos y mejorar sus registros antes del cierre del certamen.
- 1
Gerónimo Rulli atajó dos penales, fue el héroe de Manchester City y lo metió en los cuartos de final de la Carabao Cup
- 2
Murió la mamá de Lionel Scaloni en Pujato: tenía 74 años y hacía tiempo estaba enferma
- 3
Carlos Tevez confirmó que Lionel Messi y Juan Román Riquelme “van a jugar” en su partido despedida
- 4
Ganó la Champions League con Lionel Messi, sufrió depresión durante cuatro años y terminó como vendedor de ropa