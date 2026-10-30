Columbus Crew vs. D.C. United por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Columbus Crew y D.C. United correspondiente a la jornada 34 de la MLS se disputará este sábado 31 de octubre a las 15.00 h en el estadio ScottsMiracle-Gro Field, ubicado en Columbus, Ohio.

El presente de ambos conjuntos

El equipo local, Columbus Crew, llega con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria por 2-0 frente a FC Dallas en su última presentación. Por el lado de la visita, D.C. United atraviesa un momento complejo luego de caer por 2-1 ante Toronto FC en su partido previo.

Estadísticas y antecedentes

El rendimiento reciente de ambos equipos marca una disparidad en la confianza de sus planteles, con Columbus Crew buscando consolidar su buen desempeño como anfitrión, mientras que D.C. United intentará cortar su racha negativa en condición de visitante.

Lo que está en juego

Este duelo de la fecha 34 resulta fundamental para las aspiraciones de ambos clubes en la recta final de la temporada regular, donde cada unidad sumada es clave para mejorar su posicionamiento en la tabla de la MLS 2026.