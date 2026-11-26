El encuentro entre Columbus Crew e Inter Miami CF correspondiente a la jornada 38 de la MLS se disputará este viernes 27 de noviembre a las 22.00 h en el estadio ScottsMiracle-Gro Field, ubicado en Columbus, Ohio.

El momento de los equipos

El Columbus Crew llega al compromiso con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria por 3-0 en su enfrentamiento previo ante el mismo rival. Por el lado de Inter Miami CF, el conjunto visitante buscará revertir la imagen dejada en su última presentación, donde cayó derrotado precisamente frente al Columbus Crew por 3-0.

Números que anticipan el duelo

Ambos equipos se encuentran en una instancia definitiva de la temporada regular. El antecedente inmediato favorece claramente al Columbus Crew, que logró imponerse con contundencia en el choque anterior entre ambos, manteniendo su arco en cero y mostrando efectividad en ataque.

Lo que está en juego

En esta última jornada, el resultado es fundamental para las aspiraciones de ambos clubes. Mientras que el Columbus Crew intentará cerrar la temporada manteniendo la superioridad mostrada, el Inter Miami CF tiene el objetivo imperativo de recuperarse del traspié sufrido y sumar unidades en condición de visitante.