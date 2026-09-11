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Columbus Crew vs. New York Red Bulls, MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

Columbus Crew recibe a New York Red Bulls en la jornada 26 de la MLS; todo lo que hay que saber antes del partido

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Columbus Crew vs. New York Red Bulls, MLS 2026: día, hora y cómo seguir online
Columbus Crew vs. New York Red Bulls, MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Columbus Crew y New York Red Bulls, correspondiente a la jornada 26 de la MLS, se disputará este sábado 12 de septiembre a las 20.30 h en el estadio ScottsMiracle-Gro Field, ubicado en Columbus, Ohio.

El presente de ambos equipos

Ambos conjuntos llegan a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras caer en sus presentaciones previas. Columbus Crew arriba tras perder 2-1 ante D.C. United, mientras que New York Red Bulls llega de una derrota por 2-0 frente a Los Angeles Football Club.

Números a considerar

El rendimiento reciente de los dos equipos ha sido irregular, con ambos elencos buscando estabilidad en la zona de clasificación de la liga. El historial reciente subraya la paridad de la competencia, donde cada unidad en juego en esta instancia del certamen resulta fundamental para las aspiraciones de ambos clubes.

Lo que está en juego

Este enfrentamiento resulta clave para las aspiraciones de Columbus Crew y New York Red Bulls, quienes buscan sumar de a tres para escalar posiciones en la tabla de la MLS y recuperar la confianza de cara a la etapa definitoria de la temporada regular.

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