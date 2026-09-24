Cómo comprar las entradas para la despedida de Messi en la selección: precios, lugares y plataforma

Tras 48 horas de retraso, este jueves 24 de septiembre se venden las entradas para la despedida de Lionel Messi de la selección argentina en el amistoso frente a Benín que se disputará el 6 de octubre en horario a confirmar en el estadio Monumental de la Ciudad de Buenos Aires

El expendio de tickets estaba previsto para el martes pasado, pero comienza a las 18 y es a través de Deportick, la plataforma que utiliza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) desde la consagración en Qatar 2022.

El anuncio de Deportick sobre la venta de entradas de los amistosos de la selección argentina ante Burkina Faso y Benín

Para poder comprar tickets en Deportick, se requiere registrarse con un mail y, luego, seguir los pasos correspondientes y habituales como precisar la cantidad de entradas, elegir la ubicación y el método de pago. Una vez confirmada la adquisición, el usuario recibirá por mail una fecha y horario para retirar en un punto determinado el ticket físico con el que deberá entrar al estadio.

Es probable que los boletos se agoten en minutos porque nadie quiere perderse de ver a Messi vestir la camiseta albiceleste por última vez, aun cuando el costo de cada ingreso es elevado para el poder adquisitivo común de los ciudadanos argentinos y, también, la gran capacidad que tiene el Monumental permite un aforo que llega casi a las 90 mil personas.

El precio de los tickets inicia en $90.000 la popular y asciende a casi $500.000 en el caso de las plateas. Hay boletos que alcanzan los $180.000 y otros que superan los $320.000. Cualquiera sea la ubicación, se le añade un “costo de servicio”.

Precios de las entradas para la despedida de Messi

Plateа media San Martín y Belgrano: $480.000

$480.000 Plateа baja San Martín y Belgrano: $450.000

$450.000 Plateа alta San Martín y Belgrano: $320.000

$320.000 Plateа media Sívori y Centenario: $320.000

$320.000 Plateа alta Sívori y Centenario: $180.000

$180.000 Menor – Popular (3 a 10 años): $29.000

$29.000 Popular: $90.000

El Monumental lucirá repleto par ala despedida de Lionel Messi de la selección argentina Manuel Cortina - LA NACION

Frente a los africanos, el jugador de Inter Miami jugará su partido número 208 con la Argentina y buscará engrosar aun más su cuenta de 125 goles, cantidad con la que se consolidó como el máximo artillero de la historia. Pero lo más relevante son los títulos colectivos que logró: Mundial 2022, Copa América 2021 y 2025; y la Finalissima 2022. También fue finalista en las Copas del Mundo de 2014 y 2026.

Ese día también dirá adiós Nicolás Otamendi y, muy posiblemente, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, quienes no expresaron oficialmente su retiro del combinado nacional pero el contexto hace prever que seguirán el mismo rumbo que el emblema y capitán dado que no estarán a disposición vs. Bolivia en Córdoba y Burkina Faso, también en el Monumental tres días antes del gran evento.

Messi utilizará una camiseta especial en su partido despedida. La presentó él mismo en su cuenta oficial de Instagram con un video acompañado de un emotivo mensaje: “Último partido… Una camiseta para toda la vida", escribió. En las imágenes se lo ve apoyar un par de botines en un sillón y luego intercambiar de una percha la última camiseta de la Argentina, que está de frente, por una de espaldas con la forma de la bandera en vertical, un sol gigante y el 10 y su apellido en dorado.