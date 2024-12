Cómo está la tabla de posiciones de la Liga Profesional y la clasificación a las copas de 2025

La Liga Profesional del fútbol argentino entra en su etapa de definiciones y cada punto, cada gol, puede terminar siendo decisivo. Hace rato que Vélez es líder, pero ahora lo siente más que antes. Salió de la acumulación de empates -tres seguidos- y cerró días ideales: eliminó a Boca en la Copa Argentina el miércoles, tras ganarle un partidazo por 4-3 en Córdoba, y este domingo sumó tres puntos clave que lo alejan de los tres equipos que lo acechan (Racing, Huracán y Talleres de Córdoba). El débil Sarmiento fue parte de un resultado corto (el 1-0) que igual pudo ser más amplio: de todas formas, un penal de Claudio Aquino le alcanzó para festejar.

“Queríamos regalarle un triunfo a la gente. Hicimos las cosas bien, a medida que se acerca el final siempre cuesta más, porque los rivales nos hacen las cosas más difíciles, pero ganamos bien el partido, incluso debimos hacerlo por un gol más. El grupo está fuerte y unido, estamos con ganas de seguir creciendo”, dijo Claudio Aquino tras el partido en Liniers.

En otro partido disputado este domingo, Boca necesitaba ganar luego de la eliminación ante Vélez, por la Copa Argentina, y para sumar puntos que lo acerquen a la Copa Libertadores 2025. Frente a Gimnasia, en la Bombonera, se impuso 1-0 con gol de Milton Giménez, aunque también mereció sacar una diferencia mayor en función de las situaciones de riesgo generadas.

“Riquelme (el presidente) quiere que ganemos siempre, se pone contento cuando ganamos. Boca ganó bien. Pudimos conseguir un triunfo que nos acerca a la Copa Libertadores, que es lo que queremos. Ahora nos quedan dos partidos y también vamos a querer ganar”, dijo Milton Giménez al finalizar el partido.

Racing viene de dar el golpe en Rosario. Luego de levantar la Copa Sudamericana en Paraguay, ganándole la final a Cruzeiro por 3-1, se impuso ante Central por 2-0 con goles de Luciano Vietto y Adrián Maravilla Martínez y este miércoles 4 de diciembre recibirá a Estudiantes en el postergado de la 24ª.

River consiguió un muy difícil triunfo ante Estudiantes, en La Plata, Ganó 2-1 con goles de Facundo Colidio y Maximiliano Meza, se acercó a la Copa Libertadores 2025 y tuvo ráfagas de buen juego, con velocidad y precisión, pero celebró porque Franco Armani tuvo siete atajadas impresionantes, una de ellas el penal desviado a Guido Carrillo que pudo ser el empate.

El Millonario ya había quedado relegado de la pelea por el título cuando cayó ante Independiente Rivadavia, en Mendoza, pero al menos ahora vuelve a tener más al alcance de la mano el ingreso al principal certamen internacional del continente.

Además de Talleres-Huracán de este lunes, hay en el horizonte algunos cruces que pueden ser de alto voltaje: en la última fecha, prevista para el 15 de diciembre, se enfrentarán Vélez vs. Huracán y Racing vs. River. ¿Qué dice el reglamento de la Liga Profesional sobre la definición del campeonato? Si no hay cambios en las próximas semanas, sobre el desempate de posiciones estipula lo siguiente:

-Si al finalizar el torneo LPF 2024 dos o más equipos empatan una posición (incluido el primer puesto) en la tabla final de posiciones, la misma se definirá de la siguiente forma:

En favor del equipo que registre mayor diferencia de goles.



De subsistir la igualdad, en favor del equipo que hubiese obtenido mayor cantidad de goles a favor.



De mantenerse la igualdad, en favor del equipo que, considerando exclusivamente los partidos disputados durante el certamen, contra aquellos con quienes empata la posición, hubiera obtenido mayor cantidad de puntos o, en caso de igualdad de estos, en el siguiente orden: mayor diferencia de goles y mayor cantidad de goles a favor. Este procedimiento se repetirá cuantas veces sea necesario.

En cuanto a la tabla anual, que define los clasificados a las copas del año próximo, ya hay tres confirmados para la próxima Copa Libertadores, con este detalle:

Estudiantes (campeón de la Copa de la Liga)



Racing (campeón de la Copa Sudamericana)



Vélez (tabla anual)

El triunfo de la Academia en Asunción liberó una plaza extra para nuestro país en el mayor torneo continental, por lo que todavía hay cuatro lugares disponibles. En el caso de Vélez, ya tiene su puesto asegurado porque en la tabla anual tiene 73 puntos y es uno de los tres mejores; Boca (63), diez puntos abajo. De todos modos, el Fortín también puede ingresar como campeón de la Liga o bien como ganador de la Copa Argentina. De los resultados que obtenga Vélez se definirá buena parte del resto de los ingresos.

En contexto: quedan cuatro plazas disponibles ahora para la Libertadores, ya que además de Vélez faltan sumarse los tres mejores de la tabla anual que no coincidan con alguno de los otros campeones. A la Copa Sudamericana irán los seis mejores equipos siguientes de la clasificación de la temporada.

Independiente alcanzó la 7° ubicación luego del triunfo de este domingo ante Central Córdoba por 2-0, por los goles de Gabriel Avalos y Santiago Hidalgo, ambos en el primer tiempo. Rodrigo Rey fue una de las figuras ya que tapó varias situaciones del conjunto visitante, pero el Rojo también pudo haber ganado por una diferencia mayor, ya que el arquero Ingolotti le desvió un penal a Ávalos.

“¡Vamos, vamos los pibes!”, fue el grito que bajó espontáneo desde la tribuna de Independiente cuando cerca del final dejaron el campo Lautaro Millán y Diego Tarzia. Un rato antes se había marchado con una torcedura de rodilla Santiago Hidalgo, que hasta entonces era el mejor de la cancha. Y jugó los 90 minutos, varias veces entre aplausos, Kevin Lomónaco, que no es un “chico del club” pero tampoco supera los 22 años. Los jóvenes de Independiente le lavaron la imagen al equipo que cinco días antes había naufragado de mala manera ante Newell’s en Rosario, dibujaron algunos ratos de buen fútbol y le devolvieron la ilusión a su gente.

En este momento, en la tabla anual, por debajo de Vélez (73) están Racing (67), Talleres (66) y River (66). En caso de que el Fortín sea campeón de la Liga o la Copa Argentina, el pase a la Copa será para el siguiente mejor ubicado, y allí es donde ahora aparece Boca xxxx (60), seguido por Huracán (59) e Independiente (59).

Los resultados de la 25° fecha

