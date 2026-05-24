River vs. Belgrano, la final del Apertura: Beltrán es un protagonista esencial

Antes de que River hiciera el primer gol de la final del torneo Apertura, Belgrano de Córdoba volvió protagonista del partido, gracias a su insistencia y vehemencia contra el arco millonario, al arquero Santiago Beltrán. En tan solo quince minutos, el joven futbolista tuvo dos atajadas importantes.

Cuando transcurrían cinco minutos, Lucas Zelarayán ejecutó un tiro libre al área y Lucas Passerini ganó de cabeza con un remate potente que obligó a una muy buena intervención de Beltrán, que se quedó con la pelota sin dar rebote.

PRIMERO BELTRÁN Y DESPUÉS AL LADO DEL PALO: Belgrano es protagonista en la final ante River.



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Minutos después, en la previa del gol de Facundo Colidio que le daba la victoria parcial al equipo de Coudet, Beltrán se lució con una impresionante atajada. Emiliano Rigoni, mediocampista ofensivo de Belgrano, se había escapado y sacó un remate cruzado muy preciso, pero el arquero “millonario” se arrojó con una gran estirada para mantener la igualdad momentánea.

¡BELTRÁN LE TAPÓ EL REMATE A RIGONI!



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Gol de Belgrano y empate

Tras un tiro de esquina desde la derecha de Zelarayán, la pelota cayó en el primer palo. Allí, el defensor Leonardo Morales cabeceó y marcó el empate para Belgrano de Córdoba a los 26 minutos del primer tiempo.

¡LEO MORALES MARCÓ EL 1-1 DE BELGRANO A RIVER!



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