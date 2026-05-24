Héroe de Belgrano: la salvada de Morales en la última jugada del partido que valió el campeonato
Cuando River buscaba desesperadamente el gol que llevara el partido al alargue, el defensor puso su pierna izquierda y evitó que un centro de Juanfer Quintero se transformara en gol
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Este domingo no será como cualquier otro para el futbolista de Belgrano de Córdoba Leonardo Morales. No solo fue el autor de uno de los goles que le dio el campeonato al Pirata, sino que, en la última jugada del partido, y cuando River se venía encima para tratar de empatar, el defensor puso su pierna izquierda y evitó que un centro de Juanfer Quintero se transformara en gol.
¡MILAGROSA SALVADA DE MORALES PARA EL CAMPEONATO DE BELGRANO!— SportsCenter (@SC_ESPN) May 24, 2026
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Morales ya había tenido protagonismo en la final. A los 26 minutos del primer tiempo, tras un tiro de esquina desde la derecha de Zelarayán, la pelota cayó en el primer palo y el defensor cabeceó y marcó el primer empate para Belgrano. Fue el primer gol que hizo en sus 20 partidos en el club.
¡LEO MORALES MARCÓ EL 1-1 DE BELGRANO A RIVER!— SportsCenter (@SC_ESPN) May 24, 2026
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“Este grupo se lo merecía. Sabíamos que no iba a ser fácil, pero teníamos hambre de gloria”, resaltó Morales, una vez finalizado el partido, en declaraciones a ESPN. El defensor, reconocido hincha de River, habló sobre su fanatismo por el club porteño: “Grité el gol porque me debo a esta camiseta. Se lo debo a Belgrano y a los hinchas”.
Primera vez campeón
Belgrano se consagró campeón del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) por primera vez en su historia. En un partido que tuvo varias idas y vueltas, el equipo cordobés le ganó a River por 3 a 2, luego de empatarlo dos veces por ir perdiendo en distintos tramos del partido.
¡¡LOCURA TOTAL: DOBLETE DE UVITA Y 3-2 DE BELGRANO A RIVER!!— SportsCenter (@SC_ESPN) May 24, 2026
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En el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el “millonario” empezó ganando con el gol de Facundo Colidio a los 18 minutos de juego, pero Morales lo empató a los 26 minutos. Ya en el segundo tiempo, Tomás Galván le dio la ventaja al conjunto de Chacho Coudet a los 14 minutos, pero, a los 40 y 43, el delantero “pirata” Nicolás “Uvita” Fernández empató y dio vuelta el partido.
Así, el equipo de Ricardo Zielinski —sí, otra vez el mismo DT que amargó a River tras aquel recordado descenso a la B del conjunto “millonario”— se consagró campeón del fútbol argentino por primera vez en su historia y se transforma en el primer campeón de liga de Córdoba.
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