Héroe de Belgrano: la salvada de Morales en la última jugada del partido que valió el campeonato

Este domingo no será como cualquier otro para el futbolista de Belgrano de Córdoba Leonardo Morales. No solo fue el autor de uno de los goles que le dio el campeonato al Pirata, sino que, en la última jugada del partido, y cuando River se venía encima para tratar de empatar, el defensor puso su pierna izquierda y evitó que un centro de Juanfer Quintero se transformara en gol.

¡MILAGROSA SALVADA DE MORALES PARA EL CAMPEONATO DE BELGRANO!



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Morales ya había tenido protagonismo en la final. A los 26 minutos del primer tiempo, tras un tiro de esquina desde la derecha de Zelarayán, la pelota cayó en el primer palo y el defensor cabeceó y marcó el primer empate para Belgrano. Fue el primer gol que hizo en sus 20 partidos en el club.

¡LEO MORALES MARCÓ EL 1-1 DE BELGRANO A RIVER!



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“Este grupo se lo merecía. Sabíamos que no iba a ser fácil, pero teníamos hambre de gloria”, resaltó Morales, una vez finalizado el partido, en declaraciones a ESPN. El defensor, reconocido hincha de River, habló sobre su fanatismo por el club porteño: “Grité el gol porque me debo a esta camiseta. Se lo debo a Belgrano y a los hinchas”.

Primera vez campeón

Belgrano se consagró campeón del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) por primera vez en su historia. En un partido que tuvo varias idas y vueltas, el equipo cordobés le ganó a River por 3 a 2, luego de empatarlo dos veces por ir perdiendo en distintos tramos del partido.

¡¡LOCURA TOTAL: DOBLETE DE UVITA Y 3-2 DE BELGRANO A RIVER!!



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En el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el “millonario” empezó ganando con el gol de Facundo Colidio a los 18 minutos de juego, pero Morales lo empató a los 26 minutos. Ya en el segundo tiempo, Tomás Galván le dio la ventaja al conjunto de Chacho Coudet a los 14 minutos, pero, a los 40 y 43, el delantero “pirata” Nicolás “Uvita” Fernández empató y dio vuelta el partido.

Una de las atajadas de Beltrán a Belgrano

Así, el equipo de Ricardo Zielinski —sí, otra vez el mismo DT que amargó a River tras aquel recordado descenso a la B del conjunto “millonario”— se consagró campeón del fútbol argentino por primera vez en su historia y se transforma en el primer campeón de liga de Córdoba.