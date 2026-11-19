Hacia el final del mes de junio, la casilla de correo electrónico de la FIFA acumulaba cerca de 200 mensajes de apoyo para el presidente, Gianni Infantino. El ítalo-suizo se encaminaba a velocidad crucero a su cuarto mandato al frente de la entidad rectora del fútbol mundial. Sin oposición en el horizonte, tenía en su puño a casi el 95% del electorado que votará el próximo 18 de marzo en Rabat (Marruecos). Y sin embargo...

El presidente de la FIFA se sobregiró. Negoció con inversores cercanos a Donald Trump la creación de una empresa que tendría participación en las próximas copas del Mundo y, antes de que pudiera comunicarlo a los cinco continentes, la historia explotó en los medios. Aquellos apoyos comenzaron a caerse, de Europa a Asia, pasando por Centroamérica. Los elogios mutaron en críticas feroces. Pidieron su renuncia en público y en privado. Pero Infantino se mantuvo en su puesto con un solo objetivo: la reconstrucción.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y Donald Trump, presidente de los Estados Unidos FRANCK FIFE - AFP

Viajó a cuatro de esos cinco continentes e hizo lo que aprendió de sus antecesores: trabajo de hormiga. Cambió rostros circunspectos por caras sonrientes. Llenó su Instagram de fotos en los cuatro puntos cardinales del globo. Prometió destinar dinero de las reservas de la FIFA para que el dinero no falte en ningún país. Antes de que sus críticos pudieran armarse, Infantino ya lo había hecho. Con todo para perder, él puede jactarse de ser el máximo favorito para las elecciones de 2027. No llegará a los 200 votos. Pero los 150 que tiene hoy le alcanzan. Y le sobran.

“La elección presidencial de la FIFA es una celebración de nuestros valores futbolísticos democráticos y quiero desearles lo mejor a todos los candidatos que se presentan”, escribió Infantino este jueves. “Que este sea un período electoral de ideas positivas —para el mejoramiento de nuestro fútbol mundial— llevado a cabo con honor, respeto y con el espíritu de juego limpio que nuestro deporte representa. Que este sea un período electoral de ideas positivas —para el mejoramiento de nuestro fútbol mundial— llevado a cabo con honor, respeto y con el espíritu de juego limpio que nuestro deporte representa”, completó, como siempre en su perfil de Instagram. Esa cuenta se transformó en una especie de diario de campaña. O de reconstrucción.

El presidente de la FIFA escribe para los hinchas del fútbol mundial. Pero, en el fondo, también lo hace para que sus adversarios lo vean. Europa y América Central tomaron nota. Mientras ambos continentes perdieron tiempo con boicots y actos meramente declarativos, Infantino aprovechó el tiempo para reunirse con aquellos que le habían tendido la mano y ahora le daban la espalda. Quitó del tablero la idea de la privatización del Mundial y comenzó a hacer promesas.

El mejor escenario era que hubiera elecciones. El peor, que sus opositores consiguieran los votos para un voto de confianza. Y su eventual destitución se tratara en una asamblea extraordinaria. Eso no ocurrió, en parte porque Europa y Centroamérica no tenían los votos. Y en parte porque una cosa es declamar oposición y otra, distinta, es ejercerla: nunca hubo un plan de acción concreto para forzar al presidente de la FIFA a dar un paso al costado.

Tanto fue así que el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, decidió mantener su territorio en lugar de ir en busca del premio más gordo: la silla de Infantino. Algo parecido pensó Victor Montagliani, el canadiense que gobierna la Confederación de América Central, del Norte y el Caribe (Concacaf). Se dio cuenta de que una oposición articulada al líder era imposible. Y no puso en juego su quinta. Se quedó con lo suyo.

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA Darko Bandic - AP

Los otros candidatos

Hubo tres dirigentes que se atrevieron a discutirle el poder a Infantino y llevaron esa iniciativa a los papeles. Pero apenas dos sortearon los trámites administrativos: el suizo Ramon Vega, ex jugador de la selección helvética y del Tottenham inglés no consiguió los cinco avales (de cinco países distintos) necesarios para presentarse. Perdió antes de jugar.

El francés Philippe Diallo y el japonés Kohzo Tashima, en cambio, sí presentaron las credenciales requeridas y competirán contra Infantino, cuyos cinco apoyos siempre estuvieron sobre la mesa. Por costumbre, la FIFA no difunde qué países apoyaron a cada uno de los candidatos antes de las elecciones. Y el día de los comicios el voto es secreto, aunque puede develarse. Es famoso el “votamos por el sheik” de Rodolfo D’Onofrio, exdirigente de River y uno de los enviados por la AFA a las elecciones de 2015. El “sheik” era el jordano Ali bin Al Hussein. Un príncipe, más que un jeque.

El francés Philippe Diallo, presidente de la federación de fútbol de su país y candidato a suceder a Gianni Infantino al frente de la FIFA FRANCK FIFE - AFP

Diallo dio una voltereta en el aire. La federación francesa, que preside, había sido una de las que mandó su apoyo a Infantino en junio. A la luz del escándalo con el FIFA Forward, Diallo le retiró su confianza al presidente y se transformó, de un día para otro, en el candidato de unidad de la UEFA. Como tal, el dirigente galo se aseguraría 55 votos. Siempre y cuando todos lo voten.

“Cerca de 20 países europeos podrían votar por Infantino”, estima el periodista Miguel Delaney en un artículo publicado en The Independent. La cifra sería un golpe de nocaut para Diallo, descontando que el japonés apenas tendrá un puñado de sufragios asiáticos y poco más. Las potenciales 20 defecciones del frente europeo supondrían una derrota para nada digna del representante europeo. Y la legitimación absoluta de la gestión Infantino. Cuando el actual presidente junte sus votos y supere los 150 o incluso 160 nadie querrá estar del lado perdedor. Es altamente probable que ese lugar le corresponda a Europa. Porque el “poroteo” previo le da al actual presidente de la FIFA todo el continente africano, los diez votos de la Conmebol (incluido el de la AFA, por supuesto), unos 20 o 25 en Asia, los 25 del Caribe más México y Panamá y toda Oceanía salvo Nueva Zelanda.

Con todo, hay quienes piensan que la única forma de correr a Infantino del poder es con un llamado al Congreso de los Estados Unidos. Ahora con mayoría demócrata es una posibilidad real que el presidente de la FIFA se siente a contar qué pasó con el fallido plan FIFA Forward. Otros son más extremistas y creen que el actual presidente no debería ni presentarse porque un cuarto mandato es inconstitucional.

“El 2 de junio de 2015, anuncié que ponía mi mandato a disposición. El primer vicepresidente, Issa Hayatou, asumió el cargo de presidente interino de la FIFA y organizó un congreso electoral. El 26 de febrero de 2016, Gianni Infantino fue elegido presidente de la FIFA. Este periodo, desde febrero de 2016 hasta junio de 2019, constituyó el primer mandato de Infantino. Sus posteriores reelecciones en 2019 y 2023 lo llevaron a alcanzar el límite de tres mandatos. Por consiguiente, ya no puede ser reelegido”. Firma: Joseph Blatter. El antecesor de Infantino.