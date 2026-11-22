Boca Juniors se coronó campeón de la Copa Sudamericana 2026 al superar a Atlético Mineiro 2 a 0 y celebró el título en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia, a la vez que varios clubes argentinos sonrieron por su consagración porque fueron beneficiados.

El xeneize cortó una racha de 18 años sin títulos internaciones, encendió su propia ilusión de ir por más y a la vez motivó a aquellos a los que les abrió la puerta a las participaciones del año que viene.

El xeneixe ya estaba clasificado a la Copa Libertadores 2027 a través de la Tabla Anual, que ganó justamente una semana antes, y entonces liberó ese cupo porque ahora obtuvo el que entrega la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para el campeón de la Sudamericana. Es así que, automáticamente, Independiente Rivadavia de Mendoza pasó de estar en la Sudamericana a la Libertadores y la jugará desde la Fase 2 mientras que Argentinos Juniors, que estaba en la instancia preliminar, accedió a la etapa de grupos.

El conjunto de Rodolfo Arruabarrena también está en la final de la Copa Argentina, cuyo campeón también obtiene un boleto a la Libertadores 2027. Si gana ese torneo, el elenco azul y oro no lo ocupará y le quedará al subcampeón, que sería Platense. En síntesis, el Calamar ya se aseguró competir en el máximo certamen continental por segunda ocasión seguida después de haberlo hecho por primera vez este año.

La coronación de Boca también impactó en la Copa Sudamericana 2027 y el principal beneficiado es Estudiantes de La Plata, que se había quedado afuera de todo pero ahora, al menos, sabe que tendrá competencia internacional. El Pincha disputará el próximo sábado la definición de la Copa Libertadores 2026 contra Palmeiras en Montevideo, Uruguay, y en caso de dar la vuelta olímpica, ingresará a la edición 2027 del máximo certamen por mérito propio.

De darse ello, su cupo en la Sudamericana 2027 decantará en Barracas Central, que con la coronación de Boca subió un peldaño en la consideración al igual que Independiente, expectante por volver a competir internacionalmente si es que no se corona en el Clausura -accedió a cuartos de final con un triunfo sobre Argentinos Juniors 2 a 1 y el certamen también otorga una plaza directa-.

Así están las plazas a los torneos internacionales de 2027

Copa Libertadores 2027 (7)

Campeón de la Copa Sudamericana 2026: Boca Juniors.

Campeón del Torneo Apertura 2026: Belgrano de Córdoba.

Campeón de Torneo Clausura 2026 (a definir).

Copa Argentina 2026: Platense.

Tabla Anual 1: Rosario Central.

Tabla Anual 2: Argentinos Juniors.

Tabla Anual 3: Independiente Rivadavia.

Copa Sudamericana 2027 (6)

Tabla Anual 4: Gimnasia de La Plata.

Tabla Anual 5: Vélez Sarsfield.

Tabla Anual 6: River Plate.

Tabla Anual 7: Instituto de Córdoba.

Tabla Anual 8: Lanús.

Tabla Anual 9: Estudiantes de La Plata.