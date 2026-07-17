Cómo salió Boca vs. Sarmiento, por la Copa Argentina 2026

Boca Juniors, en el debut de Rodolfo Arruabarrena como director técnico y sin Leandro Paredes porque está disputando el Mundial 2026 con la selección argentina, derrotó a Sarmiento de Junín 2 a 0 este jueves en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026 y se metió entre los 16 equipos del certamen.

Los goles del xeneize en el cotejo que arbitró Nazareno Arasa los marcaron Alan Velasco y el joven Leonel Flores, ambos en el segundo tiempo y con sendos remates de media distancia.

El próximo rival del elenco azul y amarillo será Vélez, verdugo de Gimnasia y Tiro de Salta 2 a 0. De seguir avanzando, en cuartos podría jugar con Racing o Belgrano de Córdoba mientras que en semifinales el hipotético rival de mayor peso es San Lorenzo. Con River solo jugaría en la definición.

El conjunto del barrio porteño de la Boca necesita dejar atrás un primer semestre para el olvido que incluyó las eliminaciones de la Copa Libertadores y en los octavos de final del Torneo Apertura. En la segunda parte del año disputará, además de la Copa Argentina, el Clausura y la Copa Sudamericana, a la que decantó desde el máximo certamen continental.

Boca Juniors derrotó a Sarmiento de Junín en Rosario

Cronograma y resultados de los 16avos de final de la Copa Argentina

San Lorenzo vs. Deportivo Riestra - Viernes 17 de julio.

Acassuso 0-3 Gimnasia de La Plata.

Banfield (5) 1-1 (4) San Martín de Tucumán.

(5) 1-1 (4) San Martín de Tucumán. Deportivo Morón 1-2 Midland.

Racing 4-1 Defensa y Justicia.

4-1 Defensa y Justicia. Gimnasia de Jujuy (2) 2-2 (4) Belgrano de Córdoba.

Vélez 2-0 Gimnasia y Tiro.

2-0 Gimnasia y Tiro. Sarmiento de Junín 0-2 Boca Juniors.

River Plate vs. Aldosivi de Mar del Plata - Viernes 17 de julio.

Independiente Rivadavia 1-0 Tigre.

1-0 Tigre. Talleres de Córdoba 0-3 Atlético Tucumán.

Unión de Santa Fe 0-2 Independiente.

Platense (4) 0-0 (3) San Martín de San Juan.

(4) 0-0 (3) San Martín de San Juan. Instituto de Córdoba 2-1 Lanús.

2-1 Lanús. Estudiantes de La Plata 3-0 Rosario Central.

3-0 Rosario Central. Barracas Central 1-0 Huracán.

Octavos de final de la Copa Argentina