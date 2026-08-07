Con dos golazos desde afuera del área, Unión de Santa Fe le ganó a Lanús por el Torneo Clausura

En un partido de la segunda fecha del Torneo Clausura postergado la semana pasada, este jueves Unión logró su primera victoria en el campeonato doméstico. En Santa Fe, por el grupo A, el Tatengue derrotó por 2-1 a Lanús con dos goles marcados de media distancia, prácticamente con el mismo sello.

En el segundo tiempo llegaron todos los festejos en Santa Fe. El primero fue una joya de Lucas Menossi, que a los 8 minutos capturó un débil despeje de Carlos Izquierdoz en el borde del área, tras una jugada que parecía diluirse por el centro, y remató cruzado contra un palo, abajo. Un misil que viajó directo al fondo del arco, ante la estirada del arquero Nahuel Losada. Un golazo.

El golazo de Menossi para Unión

La igualdad del Granate llegó a los 28, cuando Felipe Peña Biafore logró empujar a la red un centro desde la derecha que tenía como destinatario a Eduardo Salvio, pero el delantero no llegó a tocarla y le quedó a su compañero para marcar el 1-1, de cara al arquero Matías Mansilla.

Para Peña Biafore, que ingresó en la etapa inicial al igual que el Toto, fue un momento de alivio, después de haber fallado un gol increíble tres minutos antes. El mediocampista generó un avance, abrió a la izquierda y fue a buscar el centro, que le llegó casi al punto del penal y sin marca, pero su zurdazo de frente al arco se fue por encima del travesaño.

¡Impresionante el gol que falló Lanús!



Luego de una gran jugada Marcich metió un centro al área y Biafore erró el gol del empate.



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Para peor, la igualdad sólo duró un suspiro. Cuatro minutos después del 1-1, un avance de Unión perdió velocidad cuando Menossi no encontraba compañeros por delante, ante una defensa que retrocedía. Entonces, buscó a Joaquín Mosqueira, que parecía que iba a trasladar la pelota por la derecha o lanzar un centro. Pero el número 17 la controló, la adelantó y sacó sorpresivamente un remate desde unos 30 metros que se elevó, cambió de rumbo en el aire y se metió por encima de Losada, que no pudo impedir el gol pese al manotazo. Pareció que el movimiento del balón desairó al guardavalla, que quedó en el piso mascullando bronca.

El golazo de Mosqueira para Unión

Sobre el final, Lanús buscó el empate y tuvo alguna arremetida para conseguirlo, pero las imprecisiones no le permitieron ilusionarse ante un rival que, con la ventaja, adoptó una actitud más especulativa para sostener la diferencia más retrasado en el campo de juego.

Después de empatar con Platense 2-2 en el debut y caer por 2-0 ante Gimnasia de La Plata, también como visitante, Unión afrontó su primer partido como local del certamen y sumó tres puntos que le sirven para llegar a los 4, los mismos que tienen Newell’s, Boca y Defensa y Justicia en esa zona.

Lo mejor de Unión 2 - Lanús 1

En cambio, Lanús, que quedó eliminado la semana pasada en la Copa Sudamericana al ser goleado por Cienciano, de Perú, por 4-0 luego de ganar por 2-0 en la ida, tuvo también un flojo inicio en el Clausura, donde apenas atesora tres puntos, por su éxito en casa 1-0 sobre San Lorenzo, antes de caer como local ante Instituto, de Córdoba, el domingo pasado, y esta noche en su visita a Unión. El Granate acumula ocho derrotas consecutivas fuera de casa.

Por la cuarta fecha, el conjunto santafesino recibirá el lunes próximo a Central Córdoba de Santiago del Estero, a las 21.15, y Lanús visitará a Talleres, de Córdoba, en el encuentro que marcará el cierre de la misma, el martes, a las 21.