Con las ideas de Mascherano, la selección argentina estrena la tercera estrella en busca de la clasificación al Mundial Sub 20

escuchar

La primera selección argentina en estrenar oficialmente la camiseta con las tres estrellas será la del Sub 20, una categoría que sale de la pausa obligada hace dos años por la pandemia. El equipo dirigido por Javier Mascherano buscará en el Sudamericano de Colombia una de las cuatro plazas clasificatorias para el Mundial de Indonesia, que se desarrollará entre el 20 de mayo y 11 de junio de este año. También estarán en disputa tres cupos para los Juegos Panamericanos de Chile 2023.

El plantel nacional está instalado en Cali, donde debutará el próximo sábado, ante Paraguay. Integrará el Grupo A, que se disputará íntegramente en el estadio Pascual Guerrero. Los otros rivales serán Brasil (23 de enero), Perú (25) y Colombia (27). Los tres primeros avanzarán al hexagonal final, en Bogotá, de donde surgirán los cuatro clasificados. El torneo, que no tendrá la tecnología VAR en ninguna de sus etapas, comenzará este jueves 19 con dos encuentros: Perú vs. Brasil y Colombia vs. Paraguay.

Fixture de la Argentina en la primera etapa

Fecha 1: Libre (19 y 20 de enero).

Libre (19 y 20 de enero). Fecha 2 vs. Paraguay (21 de enero a las 18).

vs. Paraguay (21 de enero a las 18). Fecha 3 vs. Brasil (23 de enero a las 21.30).

vs. Brasil (23 de enero a las 21.30). Fecha 4 vs. Perú (25 de enero a las 19).

vs. Perú (25 de enero a las 19). Fecha 5 vs. Colombia (27 de enero a las 21.30).

Una nueva experiencia para Mascherano, que hace un tiempo se incorporó a la estructura de la AFA en el Departamento de Metodología para luego comenzar la carrera de entrenador a cargo del Sub 20. Con esta categoría juvenil, en agosto obtuvo el Torneo de L’Alcudia, el mismo que para Lionel Scaloni representó un trampolín hacia el seleccionado mayor.

La foto oficial del plantel Sub 20 AFA

Ahora, el entrenador armó un plantel de 23 jugadores que siempre deja sensaciones dispares. Por un lado, la posibilidad de contar con promesas que ya demostraron su potencial, y por el otro, la limitación por no disponer de otros valores en el exterior, ya que los clubes no están reglamentariamente obligados a cederlos, algo que sí ocurrirá en el Mundial. Las negativas recibidas desde Europa fueron por Alejandro Garnacho (Manchester United), que hubiera sido un candidato a figura del Sudamericano, Matías Soulé (Juventus), Luka Romero (Lazio) y los hermanos Carboni: Franco (Cagliari) y Valentín (Inter).

“Se trata de defender el prestigio del seleccionado mayor, es una responsabilidad más”, expresó Mascherano en su llegada a Colombia sobre la nueva indumentaria. El Jefe agradeció la predisposición de los clubes argentinos para ceder los jugadores. Del exterior, los únicos a los que se concedió el permiso fue a Nicolás Paz (Real Madrid) y a Facundo Buonanotte, flamante refuerzo de Brighton. El creativo ex-Rosario Central no participó en la última semana de preparación en Buenos Aires porque viajó a Inglaterra para completar su pase y ser presentado. Se sumó directamente en Colombia.

El plantel para el Sudamericano

El plantel de 23 jugadores AFA

En la lista está el arquero Federico Gomes Gerth, el único sparring que acompañó al plantel argentino en el Mundial de Qatar. Los jugadores que ya tienen recorrido en la primera división de nuestro fútbol son los volantes Máximo Perrone -se sumará a Manchester City apenas concluya el torneo-, Julián Fernández, Agustín Giay y Gino Infantino; los defensores Valentín Gómez y Julián Aude, y los delanteros Alejo Véliz e Ignacio Maestro Puch. Vélez es el club que más aporta (cuatro jugadores), seguido por Lanús (tres) y Rosario Central (tres, sin incluir a Buonanotte).

La palabra de Nicolás Paz

Finalmente no fue incluido Valentín Barco, el promisorio lateral izquierdo de Boca, que participó en varios entrenamientos. Pesaron razones de comportamiento y disciplina, situación análoga a la que vive en el club xeneize, donde se demora su participación en la primera división, además de un desacuerdo por la firma de su contrato.

Al quedar libre en la primera fecha, la Argentina disputará cada 48 horas la seguidilla de cuatro partidos. “Hicimos una buena preparación en Buenos Aires. La etapa de grupo será muy exigente en lo físico, por eso fue importante conformar un buen plantel como el que tenemos”, expresó Mascherano.

En cuanto al historial, la Argentina fue campeón en cinco oportunidades del Sudamericano Sub 20. La primera, en 1967. Luego llegaron los títulos en 1997, 1999, 2003 y 2015. Los goleadores históricos son Luciano Galletti y Giovanni Simeone, ambos con 9 tantos. El entrenador más exitoso fue José Pekerman, campeón en 1997 y 99.

Facundo Buonanotte, durante un entrenamiento en Brighton, antes de incorporarse al Sub 20 @officialbhafc ️

Mascherano, en una entrevista al sitio oficial del Torneo Maurice Revello, disputado en 2022, respondió al estilo que pretende para el seleccionado juvenil: “Nuestra idea es ser protagonistas del juego, tener la posesión, crear ocasiones, intentar llevar el control del partido. Este es el modelo que tengo en la cabeza, e intento transmitirlo y dar opciones a mis jugadores. Quiero que se acerquen lo más posible a mi modelo. Es decir, estoy aquí para intentar darles las herramientas para que desarrollen el juego que queremos”.

Desde la nueva función que tiene ahora en el fútbol, Mascherano analizó las diferencias en comparación con su época de juvenil (disputó el Mundial Sub 20 en 2003): “Creo que las nuevas generaciones no son pacientes, lo quieren todo ya. Así que es difícil, por ejemplo, si querés ponerlos delante del televisor, intentar tener su atención durante media hora. Y eso pasa también con mis hijos, necesitan tenerlo todo rápido, de prisa. Y la vida no funciona así. A veces, hay que tener paciencia para llegar a la cima y, como siempre les digo, hay que elegir un camino, porque en el fútbol se puede llegar al mismo resultado de diferentes maneras. Lo importante es el camino que tomás. Así que en Argentina intentamos tomar nuestro camino. Intento que nos sigan”.

LA NACION