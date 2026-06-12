Cuáles son las canciones del Mundial más populares, según Google Trends

Este jueves 11 de junio comenzó el Mundial 2026 con el partido de México y Sudáfrica en el Estadio Azteca. Para entrar en clima mundialista, muchos fanáticos recurren a las canciones que marcaron las ediciones pasadas de la Copa del Mundo, lo que se ve reflejado en las búsquedas web. Con la plataforma Google Trends, es posible visualizar cuáles fueron los temas que más generaron consultas desde el 2004 en adelante.

La pantalla “Explorar” permite introducir un término de búsqueda y evaluar su popularidad relativa mediante un índice del 0 al 100. En este tema, la plataforma muestra una clara ganadora: “Waka Waka”, de Shakira, que tuvo su pico de búsquedas en 2010. La cantante colombiana también es la autora del himno oficial de la edición 2026 titulada “Dai Dai”. Sin embargo, también aparecen otros singles que quedaron en la historia de la Copa del Mundo.

El look de Shakira en la ceremonia de inauguración del Mundial 2026

1) Waka waka (Shakira - Sudáfrica 2010)

Con un total de 1099 millones de reproducciones en You Tube, “Waka Waka, Esto es África” se volvió uno de los singles más populares en todo el mundo. Fue interpretado por Shakira y la banda Freshlyground para el Mundial 2010 en Sudáfrica. Sin embargo, su estribillo y ritmo están basados en “Zangalewa”, un canto propio de Camerún. La canción original fue lanzada por el grupo Golden Sounds en 1986 y se trata de una sátira militar que se burla de las tropas locales que colaboraban con los colonizadores europeos.

Shakira, Waka Waka, Mundial Sudáfrica 2010

La versión de Shakira combina ritmos e instrumentación afro-colombianos con la soca, género musical de Trinidad y Tobago. Otro ingrediente de su éxito fue la coreografía que la cantante colombiana realizó en el video musical, el cual también contó con la participación de Lionel Messi, Dani Alves y Carlos Kameni.

2) La La La (Shakira - Brasil 2014)

Shakira es indiscutiblemente la referente más importante a la hora de realizar los himnos de los mundiales. Para la Copa del Mundo en Brasil 2014 decidió reinterpretar la canción “Dare” de su álbum homónimo. En mayo de ese año, publicó una nueva versión titulada “La La La (Brazil 2014)” junto con el músico Carlinhos Brown.

Este tema mezcla ritmos brasileños con la música electrónica y sus letras reflejan la emoción y energía características de este certamen. Cuenta con una adaptación en inglés y español, ambas con más de 100 millones de reproducciones en You Tube. Como en “Waka Waka”, en el videoclip aparecen varios futbolistas reconocidos, como Lionel Messi, Neymar, Sergio Agüero y el entonces novio de la cantante, Gerard Piqué.

3) We Are One (Pitbull - Brasil 2014)

A pesar de la dura competencia con Shakira, la canción de Pitbull para el Mundial 2014 logró alcanzar gran popularidad. “We Are One (Ole Ola)” fue escrita originalmente por la artista australiana Sia e interpretada por el rapero cubano, junto con Jennifer Lopez y la brasileña Claudia Jeitte. Sin embargo, el primer lanzamiento recibió numerosas críticas por no representar los ritmos del país sede del certamen. Por esta razón, se realizó una nueva versión llamada “Olodum Mix”, que incluyó melodías del grupo de percusión brasilero Olodum. Esta modificación logró entusiasmar al público y, al día de hoy, el videoclip cuenta con 1032 millones de vistas en You Tube.

4) Wavin’ Flag (K’Naan - Sudáfrica 2010)

“Wavin’ Flag”, elegida por Coca-Cola para el Mundial Sudáfrica 2010 tiene una historia de numerosas versiones y resignificados. Su primer lanzamiento se produjo en 2009, como parte del álbum Troubadour del artista somali-canadiense K’Naan. Lejos del fútbol, la letra original habla de su desgarradora huida de la guerra civil en Somalia y pide por la paz en su país. Este single, producido por Bruno Mars, alcanzó el segundo puesto en el ranking Billboard Hot 100 en Canadá.

La versíón latina de Waving flag, el tema del Mundial

A principios de 2010, tras el devastador terremoto en Haití, un colectivo de más de 50 artistas canadienses llamado Young Artists for Haiti grabó una versión benéfica del tema para recaudar fondos para las víctimas. Finalmente, Coca-Cola decidió elegirlo como su himno para la Copa del Mundo. El “Celebration Mix”, con una letra más alegre y festiva, llevó la canción a una audiencia global. Además, tuvo 13 adaptaciones a diversas lenguas, como el español con David Bisbal, el inglés con will.i.am y David Guetta y el portugués con Skank.

5) La Copa de la Vida (Ricky Martin - Francia 1998)

Ricky Martin cerró su show con "The Cup of Life"

Quinta entre las más buscadas en Google, el tema de Ricky Martin para la Copa del Mundo de 1998 en Francia es de los temas mundialistas más recordados. El artista puertorriqueño fue elegido por la FIFA para interpretar la canción escrita por Desmond Child, Draco Rosa y Luis Gómez-Escolar. Con una fusión de pop latino y raíces de samba, se convirtió en un éxito rotundo que lideró los rankings de Europa y Estados Unidos. Tuvo adaptaciones en español e inglés y, curiosamente, la única frase en francés es el estribillo: “Allez, allez, allez” (“Adelante, adelante, adelante”).

6) Hayya Hayya (Trinidad Cardona, Davido, Aisha - Qatar 2022)

El himno oficial del último Mundial se llamó “Hayya Hayya (Better Together)” y fue interpretado por el cantante estadounidense Trinidad Cardona en colaboración con el rapero nigeriano Davido y la artista catarí Aisha. Su nombre contiene la palabra árabe hayyā y es una interjección que significa “¡vamos!”.

El video de la primera canción de Qatar 2022

Este tema reúne diversos estilos musicales como el blues, reggae, afrobeat y pop. Sin embargo, no fue el único tema presentado por la FIFA, ya que hubo otros singles que formaron parte del soundtrack oficial. “Arhbo” por Ozuna y Gims, “Tukoh Taka” por Nicki Minaj, Maluma y Myriam Fare y “Dreamers” por Jung Kook fueron otras de las canciones oficiales para la Copa del Mundo del 2022.

7) Live It Up (Nicky Jam - Rusia 2018)

Lanzada en mayo de 2018, “Live It Up” fue el himno oficial de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. Fue producida por el DJ Diplo e interpretada por el cantante estadounidense Nicky Jam, el actor y rapero Will Smith y la artista kosovar Era Istrefi. Su título es una expresión en inglés que se traduce como “vivir la vida al máximo”.

Nicky Jam feat. Will Smith Era Istrefi - Live It Up (2018 FIFA World Cup Russia)

Con una mezcla de latin house, hip hop y ska, el tema fue concebido para transmitir un mensaje global de unidad, diversidad y celebración. El videoclip, que incluye la participación de Ronaldinho, tiene más de 236 millones de vistas. Sin embargo, la canción no oficial “Colors” de Jason Derulo y Maluma logró quitarle cierto protagonismo durante aquella edición.

8) Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar (La Mosca Tsé-Tsé - Qatar 2022)

Aunque no es un himno oficial del Mundial, el cántico dedicado a la selección argentina también aparece entre lo más buscado. La melodía se basó en el tema “Muchachos, esta noche me emborracho” (2003), proveniente del álbum Tango latino de la banda La Mosca Tse-Tse. Años más tarde, se volvió una canción de la hinchada de Racing con la letra “Muchachos, traigan vino juega la Acadé”.

Coronados de Locura: el creador de "Muchachos"

De cara al Mundial 2022, Fernando Romero, un docente bonaerense e hincha de la Academia, adaptó la melodía para alentar a la Scaloneta. Su versión se viralizó enormemente e impulsó a que Guillermo Novellis, el líder de La Mosca, hiciera una grabación oficial. Finalmente, se convirtió en un himno popular cuando la Argentina se consagró campeona del mundo en Qatar.