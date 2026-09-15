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Con Messi convocado: la lista de Lionel Scaloni para los amistosos de la selección argentina
El capitán aparece en la nómina pese a haber anunciado su retiro; las novedades y las ausencias de la nómina
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Lionel Messi fue convocado por Lionel Scaloni para el último de los tres amistosos que la selección argentina afrontará en la próxima ventana FIFA. Los rivales serán Bolivia, el 30 de septiembre en Córdoba, y Burkina Faso, el 3 de octubre, y Benín, el 6, en el Monumental de Buenos Aires en estos últimos dos casos.
La presencia del capitán sobresale después de que el 10 anunciara su retiro del seleccionado y despeja la principal incógnita que existía alrededor de la nómina. La lista, además, presenta varios cambios respecto al plantel que terminó segundo en el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México.
#SelecciónMayor Lista de convocados para los próximos amistosos 🇦🇷— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 15, 2026
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La convocatoria a Messi adquiere una dimensión especial por el anuncio que había realizado después de la Copa del Mundo. Su presencia para esta ventana internacional estaba en duda, mientras AFA mantenía la expectativa de que pudiera despedirse ante el público argentino. Finalmente, su apellido aparece entre los 28 elegidos por Scaloni para el capítulo final de una serie que empezará a marcar la renovación del plantel, aún con incertidumbre sobre si continuará Lionel Scaloni como director técnico.
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