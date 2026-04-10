Conference League: el casi golazo de Valentín Barco y la atajada importante de Augusto Batalla

Después de dos jornadas vibrantes de Champions League, las dos competencias de menor calibre en el Viejo Continente, Europa League y Conference League, ofrecieron este jueves partidos por los cuartos de final. Varios argentinos fueron protagonistas, entre ellos, el arquero Augusto Batalla y el ahora volante creativo Valentín Barco como destacados.

En el primer turno, Rayo Vallecano jugó como local e intentó golpear contundentemente a AEK Atenas porque en la revancha en Grecia puede haber hostilidad en la cancha y fuera de ella. Abrió el encuentro el cuadro español con un gol del marroquí Ilias Akhomach apenas superado el primer minuto. Y para sostener la ventaja estuvo el hombre surgido en River.

Augusto Batalla se consolidó hace tiempo como arquero de Rayo Vallecano, este jueves sostuvo el 1-0 parcial sobre AEK con una atajada fantástica. Eurasia Sport Images - Getty Images Europe

A los 27 minutos, un tiro libre cerrado hacia su área derivó en un difícil cabezazo del delantero húngaro Barnabas Varga, que hizo picar la pelota cerca de la línea de gol pero encontró una excelente reacción de Batalla: el arquero se dejó caer rápido para amortiguar el pique con un manotazo. En el momento en que partió la pelota hacia el área el húngaro, con el cuerpo inclinado, pareció estar fuera de juego, pero el juez de línea no levantó la bandera y, por lo menos hasta una eventual revisión de VAR, todo era lícito.

Tuvo fortuna el argentino, ya que ese primer rechazo pegó en un palo y dejó el balón a merced de un segundo disparo en el área chica, pero su defensa puso el cuerpo para que el conjunto griego no sacara más que un tiro de esquina.

La salvada de Batalla

A los 34 minutos el también ex arquero de San Lorenzo supo achicar veloz y puso el cuerpo para que el mauritano Aboubakary Koita se enredara en su intento de gambetearlo y definir. Aquellas acciones permitieron a Rayo Vallecano mantener la confianza en alza para procurar más goles.

Y lo esperado ocurrió. Sobre el final del primer tiempo Unai López empujó la pelota al arco tras un rebote, y luego, tras algunos intentos del visitante fácilmente controlados por Batalla, se redondeó el 3-0 mediante un penal de Isi Palazón. Holgada ventaja para el club de las afueras de Madrid, pero el clima feroz que se espera para el choque en Atenas no le permitirá pestañear un segundo.

Dueño del área, Batalla se impuso en las pelotas aéreas, achicó muy bien en un mano a mano y tuvo controlado su arco en todo momento. Manu Fernandez - AP

En tanto, como visitante y también por Conference se presentó Racing, de Estrasburgo, el equipo en el que milita Barco y que debe encontrarle solución a la dura lesión que sufrió el delantero Joaquín Panichelli durante la reciente ventana FIFA. Si bien se trata de una sensación en Francia, con un derrotero destacado en el certamen continental, jugar en Alemania no iba a resultarle nada sencillo.

Y Mainz 05, el local, resolvió prontamente: entre el minuto 11 y el 19 sentenció el partido por los goles del volante japonés Kaishu Sano y el defensor Stefan Posch, austríaco que se enfrentará con la selección argentina en el segundo compromiso del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México, en junio.

¿Se cruzarán en el Mundial? Valentín Barco no llega a tapar un remate de Stefan Posch, que marcó un gol; en otra acción, el argentino dejó sentado al austríaco con una gambeta. KIRILL KUDRYAVTSEV - AFP

En el afán de Racing por descontar, Barco dejó -como es habitual- una perla. El chico emergido en Boca armó una gran maniobra que mereció ser gol, pero el candado del arco del cuadro alemán se resitió a ser roto. A los 29 minutos del segundo tiempo el argentino recibió un pase filtrado del paraguayo Julio Enciso e inició un repertorio de amagos y gambetas.

Enganchó en la puerta del área y dejó sentado al propio Posch. Luego hizo pasar de largo al alemán Danny Da Costa, que zapateó una y otra veces ante dos zurdazos que fueron fintas. Y después de hacer trastabillar al defensor, ya próximo a un vértice del área, buscó un ángulo con un fuerte remate corto, pero terminó encontrando el rechazo de la unión entre un poste y el travesaño.

Eso no fue todo. Mientras Barco se lamentaba recibió un rebote del arquero Daniel Batz y agregó otro lujo: lanzó un centro con la parte externa del pie zurdo, tres dedos, para un cabezazo del gigante neerlandés Emanuel Emegha, que terminó afuera. Pudo ser gol de Barco, pero el arco lo negó; pudo ser asistencia del pelirrojo, pero su compañero falló.

El jugadón de Barco que no pudo concretar

¡EL COLO BARCO CASI HACE UN GOLAZO!



El argentino del Estrasburgo dejó a varios rivales del Mainz en camino y al rematar, la pelota pegó en el travesaño.



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Por otro lado, en la Europa League, Alan Varela no fue titular en Porto pero ingresó en el último cuarto de hora en el 1-1 contra Nottingham Forest, que sí tuvo a Nicolás Domínguez durante todo el desarrollo. Y en el encuentro en el que Batalla fue importante, en AEK fue titular Roberto Pereyra, que afrontó 70 minutos.

Mientras Batalla viajará a Grecia más tranquilo, Barco debe preparse para una dura revancha, aunque en Estrasburgo.