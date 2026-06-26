Congo RD vs. Uzbekistán por el Mundial 2026, día, hora y cómo seguir online

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Se miden en un duelo del grupo K y buscan sumar sus primeros puntos en el certamen tras un arranque complejo; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Congo RD y Uzbekistán correspondiente al grupo K se disputará este sábado 27 de junio a las 20.30 h en el Atlanta Stadium, ubicado en la ciudad de Atlanta, Georgia.
El presente de ambos equipos
Ambas selecciones llegan a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras un estreno desfavorable. Congo RD afronta este partido luego de haber caído por 1-0 ante Colombia en su presentación anterior. Por su parte, Uzbekistán busca recomponerse tras sufrir una dura derrota por 5-0 frente a Portugal en la jornada inaugural del torneo.
Estadísticas del grupo
El grupo K presenta un escenario de alta exigencia para ambos seleccionados. Tras los resultados de la fecha inicial, tanto los congoleños como los uzbekos buscarán su primera victoria para mantenerse con expectativas en la zona, donde enfrentan a rivales de jerarquía como Portugal y Colombia.
Lo que está en juego
La disputa por los tres puntos es vital para la continuidad de ambos en el Mundial 2026. Un resultado positivo no solo otorga los primeros puntos en la tabla de posiciones, sino que resulta determinante para definir las posibilidades matemáticas de clasificación a la siguiente fase del torneo antes de la última fecha de la etapa de grupos.
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