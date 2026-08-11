Conmebol confirmó la nueva fecha para el partido entre River e Independiente Santa Fe por Copa Sudamericana

La Conmebol confirmó este martes la reprogramación de la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana entre River Plate e Independiente Santa Fe, que había sido suspendida a raíz del terremoto de 7.4 que sacudió el oeste y el centro de Colombia.

Según informó el organismo sudamericano a través de un posteo en X, el encuentro de ida se disputará finalmente el próximo miércoles 19 de agosto en Bogotá, mientras que la revancha se jugará el 26 de agosto en Buenos Aires. Ambos partidos comenzarán a las 21:30 de la Argentina (19:30 de Colombia).

La decisión llega después de que la entidad que preside Alejandro Domínguez suspendiera de manera preventiva el compromiso que originalmente debía jugarse este miércoles, en medio de los graves daños ocasionados por el sismo y ante la necesidad de garantizar la seguridad de futbolistas, cuerpos técnicos, trabajadores y aficionados.

La ida entre River e Independiente Santa Fe se disputará en Bogotá el próximo miércoles mientras que la revancha tendrá lugar una semana más tarde en Buenos Aires

“La Conmebol expresa su más profunda solidaridad con el pueblo colombiano ante el devastador terremoto que ha afectado al país en el día de hoy. Acompañamos con profundo pesar a las familias de las personas fallecidas y heridas, así como a todas aquellas que han resultado afectadas”, señalaba el comunicado difundido.

Y acotaba: “En estos momentos tan difíciles, la CONMEBOL hace llegar el afecto y cercanía a toda Colombia y, especialmente, a la gran familia del fútbol colombiano. En atención a esta situación excepcional, y para preservar la seguridad de todos, y el respeto por las víctimas, quedan suspendidos temporalmente los partidos: Deporte Tolima (COL) v Independiente del Valle (ECU) e Independiente Santa Fe (COL) v River Plate (ARG)”.

Antes de conocerse la decisión de la Conmebol, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) había anunciado la suspensión de todos los partidos de los torneos locales previstos para esta semana, por lo que desde temprano se especulaba con la posibilidad de que el encuentro del Millonario corriera la misma suerte.

Vista aérea del Estadio El Campín, donde River debía jugar ante Independiente Santa Fe, por la Copa Sudamericana VIEWpress - Corbis News

“Esta determinación responde, ante todo, a nuestro compromiso con Colombia y con todas las personas que hoy enfrentan momentos de dificultad. En circunstancias como estas, entendemos que el fútbol debe estar al servicio del país y acompañar a quienes más lo necesitan. Por esta razón, los 36 clubes profesionales que hacen parte de la Dimayor concentrarán esta semana sus esfuerzos en contribuir a la atención y recuperación de las comunidades afectadas, poniendo a disposición sus capacidades y recursos”, rezaba el escrito.

La agenda de River

El próximo partido del conjunto de Coudet será el domingo a las 18, ante Argentinos Juniors, en el Monumental, por la quinta fecha del Grupo B del Torneo Clausura, en el que acumula cuatro derrotas.

Más allá de la tragedia que enluta a Colombia, con al menos 240 muertos, Coudet tendrá unos días más de trabajo antes de afrontar una serie clave ante los colombianos, en medio de la crisis futbolística que atraviesa el equipo y luego de que el propio entrenador pusiera en duda su continuidad si los resultados no siguen acompañando.

En medio de la crisis futbolística, Eduardo Coudet tendrá unos días más de trabajo antes de afrontar la serie frente a Independiente Santa Fe, por los octavos de final de la Copa Sudamericana @riverplate

Además, Thiago Almada, que firmó este lunes su contrato con River, también estaría en condiciones de jugar por la Copa, ya que fue inscrito entre los cinco cambios del club en la lista de buena fe y tendrá más de una semana completa de entrenamientos para empezar a conocerse con sus nuevos compañeros e incluso pelear por un lugar en el equipo, algo que difícilmente hubiera podido hacer si el partido se disputaba este miércoles.

Los otros futbolistas que ingresan en la nómina para la llave de octavos de final son Nicolás Otamendi, Tobías Andrada, Ángel Correa y Rafael Santos Borré, que reemplazan a Cristian Jaime, Juan Fernando Quintero, Kendry Páez, Alex Woiski y Agustín de la Cuesta.