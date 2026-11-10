Convocado y luego descartado por Colombia, Franco Pérez, de Boca. fue llamado por Diego Placente para la Sub 20 argentina

Franco Pérez tiene 18 años y doble nacionalidad: nació en Medellín mientras su papá Omar vestía la camiseta roja de Independiente Santa Fe, de aquella ciudad colombiana. El juvenil, un mediocampista mixto que heredó el fino pase de su padre, pero también hace gala de un gran despliegue, firmó contrato con Boca hace algunas semanas. E incluso se entrenó a las órdenes de Rodolfo “Vasco” Arruabarrena en el predio de Ezeiza. Tiene futuro de primera. Y también de selección.

La pregunta era cuáles serían los colores de sus amores: el celeste y blanco de la Argentina o el amarillo, azul y rojo de Colombia. El 2 de noviembre, la incógnita comenzó a disiparse: el nombre del mediocampista xeneize apareció entre los convocados para un torneo amistoso en Estados Unidos de la Sub 19 cafetera. Según la prensa colombiana, el futbolista tenía su pasaporte en regla y hasta había recibido los tickets aéreos para sumarse a la concentración previa en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol, en Bogotá.

NO ERA HUMO

FRANCO PEREZ, hijo de OMAR PEREZ, convocado al microciclo de la Selección Colombia Sub 20.@BocaJrsOficial pic.twitter.com/9DwzRWLPO2 — Mariano Olsen (@olsendeportes) November 3, 2026

Dos días después, el misterio. La comunicación oficial con la convocatoria de Pérez desapareció de la web. En los perfiles oficiales de la Selección Colombia ya no se encontraba la noticia. Para encontrar los convocados había que ir al sitio de la federación. Allí, la sorpresa: Franco Pérez había sido desconvocado. El hijo de Omar era el único ausente de la lista original.

El ente rector del fútbol colombiano no dio ninguna explicación. Una versión indicaba que Boca había recibido una comunicación en la que se hablaba de “decisión técnica” para dejar afuera de la nómina al juvenil. Desde Boca Predio, sin embargo, no respondieron a la consulta de LA NACION sobre este tema. Lo concreto fue que Pérez se quedó sin llamada al conjunto cafetero.

Omar Pérez junto a su hijo Franco en el predio de Boca, en Ezeiza @chipakero

Pero no se hizo demasiado problema. Porque dos días después de ser bajado del avión rumbo a Colombia, el hijo del “Pelado” recibió una buena noticia: Diego Placente, entrenador de la Sub 20 argentina, lo incluyó en la nómina de futbolistas que se entrenarán desde este miércoles en Ezeiza con vistas al Sudamericano del año próximo. Que se jugará, justamente, en territorio colombiano. Se trata del estreno de Pérez con la camiseta argentina.

“Acá nadie ha querido hablar del tema. Simplemente publicaron una lista, la borraron y publicaron otra sin Pérez”, dice un conocedor del fútbol colombiano. La falta de comunicación oficial sobre el tema abrió la puerta a las especulaciones. Sobre todo porque en territorio cafetero argumentan que los futbolistas como Pérez -un mediocampista mixto que combina 1,90 metros con técnica y despliegue- no abundan. Consideran, entonces, que la selección se perdió (al menos, por ahora) a un diamante en bruto.

Algunas de las especulaciones sobre el “caso Franco Pérez” implican a su padre, ídolo de Independiente Santa Fe. El “Pelado”, formado en Boca, ganó nueve títulos con la camiseta roja, incluidas una Copa Sudamericana, una Suruga Bank y tres ligas locales. Según el periodista Eduardo Luis López (de los canales RCN y Win Sports), su baja de la convocatoria podría deberse a una vieja interna con Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe e integrante de la comisión de marketing de la Dimayor (la Liga Profesional colombiana).

El propio López también contó que Pérez hijo “quedó para ir al psicólogo” cuando le dijeron que no iría a Colombia para sumarse a la selección cafetera. “Terminó destrozado cuando le dijeron que no viajaba. Esto es un microciclo, así que tiene que tener paciencia, porque en diciembre viene otro y de pronto lo pueden llamar”, aventuró. El reglamento no prohíbe que un futbolista juvenil sea convocado por otra selección para un microciclo de prácticas. Estará en él la decisión final sobre a qué país quiere representar. Por lo pronto, el propio Pérez acudió a su perfil en Instagram y celebró su convocatoria para la selección... argentina con una historia. Y tres emojis alegóricos.

La historia de Franco Pérez en Instagram para celebrar su convocatoria a la selección argentina Sub 20 @francoperez10

Hay otra versión de los hechos que también involucra a su padre Omar. Según el periodista Juan Felipe Cadavid, Omar Pérez “forma parte de la directiva de una liga pirata llamada Liga del Dorado, que la Federación Colombiana de Fútbol no autoriza”. Entonces, la desconvocatoria de su hijo Franco sería un pase de factura.

Los hinchas colombianos, sin embargo, permanecen ajenos a cualquier interna y critican a sus dirigentes por un potencial crack que se les escapa de las manos. “Diariamente nos dan razones para dejar de ver partidos de la federación, de cualquier tipo”, escribió en Instagram el usuario @camilo_ortega22. “Por eso nunca vamos a ganar absolutamente en la historia. Cuando los intereses de las minorías se imponen, suelen pasar este tipo de vergüenzas. Ojalá la rompa el pelao, el día que prioricemos lo deportivo por encima de lo político y lo personal, podremos empezar a pensar en ser realmente ganadores. De momento, sigamos siendo los mismos fracasados de siempre, a eso estamos destinados por culpa de esa mentalidad diminuta”, protestó por su parte @_elrolosoyyo.

Lo cierto es que Colombia pierde -al menos por esta convocatoria- a un gran proyecto. Hace unos meses, en la fecha 10 del Clausura, Pérez (que todavía no había cumplido 18 años) le hizo un gol a River en el superclásico de la Reserva. Fue el tanto del 2-1 parcial para el Xeneize: el partido terminaría igualado 2-2. En total, Franco Pérez disputó 21 partidos con la Reserva, anotó tres goles y dio dos asistencias. Ante el interés de clubes extranjeros, Boca le firmó un contrato hasta diciembre de 2028.