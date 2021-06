Copa América: por qué lloró Neymar tras la goleada de Brasil a Perú

De repente, las pulsaciones de Neymar bajaron. Con su mano derecha, el astro del seleccionado brasileño debió secarse las lágrimas que afloraron de sus ojos. Estaba hablando a pie del campo de juego con la cadena SBT, dueña de los derechos de TV de los partidos del Scratch, y el ex Santos y Barcelona había sido pieza fundamental para la goleada 4-0 ante Perú, por la Copa América. “Fueron dos años muy complicados y esos números no son nada comparados con la felicidad de jugar para Brasil y representar a mi país y a mi familia en momentos muy difíciles para el mundo entero”, declaró emocionado.

Las lágrimas de Neymar luego de la goleada de Brasil a Perú

🇧🇷 "A alegria de estar em campo, de jogar pela seleção, sempre vai existir", disse Neymar, autor do segundo gol do Brasil na vitória contra o Peru pela #CopaAmericaNoSBT pic.twitter.com/q0spP17UTS — SBT Sports (@sbt_sports) June 18, 2021

La estrella de PSG (Francia) se refería a sus cifras anotadoras con la camiseta amarilla: ayer le hizo un gol a Perú y ya es el segundo máximo artillero de la historia de Brasil (68 conquistas), apenas nueve goles por detrás de Edson Arantes do Nascimento, Pelé (77 goles). Todo indica que si sigue a este nivel, y con al menos un Mundial y varios años de carrera por delante, Neymar superará al ídolo máximo del seleccionado brasileño.

El gol y, sobre todo, la producción del astro de PSG hizo que el mismísimo Pelé acudiera a las redes sociales para felicitarlo: “Cada vez que veo a este chico, sonríe. Es imposible no devolverle la sonrisa. Es contagioso. Yo, como todos los brasileños, siempre me alegro cuando lo veo jugando al fútbol. Hoy ha dado un paso más hacia mi récord de goles. Y estoy alentando para que llegue, con la misma alegría que he tenido desde que lo vi jugar por primera vez”, publicó Pelé en su cuenta de Instagram.

¿Por qué, entonces, las lágrimas? Más allá de los efectos de la pandemia del coronavirus en la sociedad brasileña y en el mundo, Neymar sufrió en los últimos dos años por cuestiones extrafutbolísticas. Por un lado, sus lesiones no le permitieron mostrar su mejor versión en continuado, e incluso hubo rumores sobre una eventual salida de París por sus reiterados bajones físicos. “De cristal”, llegó a titular el diario L´ Equipe en relación a las lesiones del astro brasileño.

Pero hay más. Una mujer lo denunció por violación y luego debió responder ante los tribunales por falso testimonio. La prensa estadounidense reportó un conflicto con uno de sus principales patrocinadores, que había decidido romper el acuerdo (a la vez, esa empresa es sponsor técnico del seleccionado brasileño). Las lesiones, además, lo privaron de disputar la Copa América de 2019, que el Scratch ganó tras vencer en el encuentro decisivo a Perú.

En sus declaraciones tras la goleada ante el equipo incaico, Neymar también se refirió a la polémica que envolvió a la Copa América y la decisión del gobierno de Jair Bolsonaro de organizarla en territorio brasileño luego de que tanto la Argentina como Colombia desistieran. “Llegamos sin saber mucho lo que estaba pasando. No sabíamos si habría o no Copa América. Desde el principio respetamos las jerarquías. Nunca le diríamos que no a la camiseta de la selección. Hace un tiempo me emocioné al decir qué representa la selección. Jamás voy a decirle que no a mi país. Creo que discrepar o tener una opinión diferente a la de los demás es respetar al otro. Teníamos nuestra opinión y la dijimos. Pero acá estamos. Fue muy complicado y difícil, pero la alegría de estar en la cancha representando a la selección siempre va a existir. Me pasa a mí y le pasa al grupo. Estamos contentos”.

LA NACION