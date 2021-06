Copa América: Sinovac Biotech, TCL y Kwai, el dominio de las empresas chinas en el torneo

La Copa América se convirtió en territorio asiático. El desembarco de empresas chinas en la competencia marca el pulso de la cita continental. El acuerdo entre la empresa china Sinovac Biotech Ltd. y la Confederación Sudamericana de Fútbol está más claro que nunca y aquello de la “donación” de 50.000 vacunas poco tiene que ver con un simple un acto solidario. También TCL, una multinacional especializada en tecnología electrónica, marca su presencia en las mangas de las remeras de los árbitros. Mientras que la red social Kwai, tiene material exclusivo de la Copa en su plataforma.

Conmebol había anunciado que había conseguido 50.000 dosis de vacunas contra el coronavirus, donadas por la empresa china Sinovac Biotech Ltd., con sede en Pekín. Sin embargo, esa negociación comenzada en maro último en un asado en Montevideo y que tuvo encuentros telemáticos, camisetas autografiadas por Lionel Messi, en realidad se trató de un intercambio comercial que les sirvió tanto a la entidad deportiva como a la compañía oriental.

En los primeros partidos de la Copa quedó muy claro que Sinovac Biotech es un patrocionador dominante en la competencia. Es que no sólo se trató de publicidad antes del comienzo del torneo: “Sinovac se enorgullece de ser socio oficial del cuidado de la salud de la Copa América Argentina-Colombia 2021″. En abril apareció una publicación acompañada por el isologo de la competencia y un texto en chino con los detalles del acuerdo. Conmebol no objetó esta acción: “ No vamos a decirles nada porque esas vacunas son impagables, no tienen precio. ¿Cuánto valen? ”, dicen en la entidad sudamericana. De algún modo, la institución agradeció con otro intangible: tres camisetas de Barcelona firmadas por Lionel Messi para directivos del laboratorio chino, gestionadas ante el rosarino por Ángel Di María a raíz de un pedido del argentino Gonzalo Belloso, secretario general adjunto de CSF y ex futbolista de Rosario Central.

El flyer en el que Sinovac se anuncia como "socio oficial del cuidado de la salud" de la Copa América Argentina-Colombia 2021.

No se trata sólo de publicaciones en redes. Es tan importante la participación de Sinovac Biotech, que en la estática de los primeros partidos de la Copa se vio la publicidad de la empresa china que facilitó las vacunas para las delegaciones. La idea de Conmebol es que otras farmacéuticas que hasta hace un tiempo le cerraban la puerta ahora quieran sumarse.

Los capitales chinos son determinante para Conmebol, por eso extendió en abril último su acuerdo con TCL que entró en escena en la Copa América de 2019. La empresa de tecnología anunció el acuerdo en sus redes sociales y lo mismo sucedió con Kwai, que acordó tener contenido exclusivo pre partidos, durante los 90 minutos y post partidos. También sumará entrevistas a los protagonistas, competencias, challenges y hasta la posibilidad de que los usuarios ganen dinero por invitar a sus amigos a la red.

Este negocio de comercialización de la Copa América comenzó en octubre de 2019 y se extendió hasta las competencias de 2020, 2024 y 2028. La Conmebol cerró una acuerdo con la compañía japonesa Dentsu, la quinta red de agencias de publicidad más grande del mundo en términos de ingresos globales, que le garantizó a la entidad madre del fútbol del continente al menos US$ 140 millones por cada una de las próximas tres versiones del torneo de selecciones. Se encarga esta compañía de la venta de todos los derechos comerciales de la Copa.

