La dura crítica de Nicolás Tagliafico al fútbol argentino abre el debate: ¿algo puede llegar a cambiar?

La organización del fútbol argentino ofrece grietas en múltiples escenarios. De por sí, que haya un torneo de primera división compuesto por 30 equipos, con dos zonas de 15 y que otorgue 8 títulos a partir de 2027 ya ofrece una primera lectura. Pero hay más.

Reglas que se cambian sobre la marcha, un título ofrecido en una oficina, arbitrajes sospechados y el manejo dudoso de la tecnología (el VAR, en teoría, llegó al fútbol para ofrecer un acercamiento hacia la justicia) se acumulan como un caldo de cultivo casi imposible de ignorar. La última vez que el fútbol local consiguió la Copa Libertadores fue River (en la recordada final contra Boca) en 2018 en Madrid. Desde allí hasta hoy, todos los campeones fueron brasileños. Es el torneo que obsesiona a nuestro medio. Todo lo demás, se suele relativizar.

Darío Herrera recibe la medalla por parte de Claudio Tapia, luego de la bochornosa definición entre Central y Estudiantes Captura de TV

Puede ser por la billetera que suele agigantar el Brasileirão, puede ser la falta de jerarquía de nuestro medio, con partidos a las 2 de la tarde de un lunes, más allá de la medianoche de un sábado o trofeos que se resuelven a un partido habitualmente en Santiago del Estero. De dos ganadores de torneos anteriores que prácticamente nadie recuerda.

La última, la que Rosario Central le ganó a Estudiantes, fue un bochorno. Y no solo por los golpes de puño en la antesala del vestuario.

Esas vueltas olímpicas tampoco viajarán en la memoria. Mientras tanto, en la gris despedida de Lionel Messi de la selección, el Monumental cantó una vez más contra Claudio Chiqui Tapia. Y no fueron solo hinchas de River. Más aún: no fueron solo hinchas de fútbol. Una creciente parte de la sociedad cada día lo mira con otros ojos: hasta Leo evitó la foto con el mate de siempre y no hizo ni una mención en el agradecimiento público, ni con el micrófono en mano ni un día después, a través de las redes sociales.

🔷 Los hinchas cantaron contra Chiqui Tapia en la despedida de Messi: los insultos se escucharon antes y después del partido en el Monumental.



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Más allá de sus serios casos con la Justicia, el dirigente es tan responsable por darle la plataforma a Lionel Scaloni (Messi y tantos cracks) para instalarse en la cima del fútbol (campeones del mundo en Qatar, subcapeones del mundo en Estados Unidos) como en el desbarranco del fútbol argentino. Cada día menos previsible, menos serio.

Los campeones del mundo habitualmente no se expresan con elocuencia en público en la mayoría de los temas sensibles. Angel Di María suele jugar en sintonía con los proyectos de la AFA y defiende a capa y espada a Tapia, Leandro Paredes solo ofrece miradas puntuales en casos exclusivos de arbitrajes, Nicolás Otamendi se quejó con mayor virulencia de algunas cuestiones que supuestamente perjudicaron a River.

Una crítica tras una derrota frente a Tigre, por ejemplo. Un penal ignorado a Angel Correa provocó el descargo de una noche. “A mi criterio y por lo que me dicen todos es un penal claro. Se ve que ni el árbitro ni los del VAR están para una competición como esta. Tenemos que ganarlo dentro del campo, contra todo”, declaró. Y fue más allá. “Los árbitros se quejan de que no tenemos que hablar de ellos, pero nunca asumen un error. No nos están cobrando las chiquitas, nada. No entiendo quién es el encargado de los árbitros, pero tenemos que lidiar con eso”, expuso.

OTAMENDI CRÍTICO CON EL ARBITRAJE



El capitán de River salió a dar la cara por el mal momento y se quejó sobre las decisiones arbitrales.



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Federico José Beligoy, desde el 26 de julio de 2018, es el director nacional de arbitraje de la AFA de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Como nunca antes, se sospecha de todos. Seguramente, las redes sociales, la educación en descenso y la poca tolerancia a las derrotas (a los errores, propios y ajenos) encuentran una respuesta a un estado de situación alarmante. Que por primera vez toma nota un campeón del mundo, Nicolás Tagliafico.

El periodista Juan Pablo Varsky suele realizar íntimos reportajes en una plataforma llamada Clank!. “¿Qué conexión tenés con el fútbol argentino? ¿Te gustaría volver a jugar acá?”, fue la doble consulta. El lateral del Olympique de Lyon explicó que no mira la competencia local. “Veo muy poco fútbol argentino. Primero por los horarios, en Europa es muy difícil. Pero empecé un poco a perder ese amor por el fútbol argentino”, aseguró.

Puntualizó en el formato con 30 equipos divididos en dos zonas y una etapa eliminatoria para definir al campeón. Que de todos modos, no tiene tan claro. “No sé si es porque empezó a bajar la calidad o porque crecí con el Apertura y Clausura de 20 equipos. Hoy uno no se da cuenta las cosas con un grupo A o B, y cómo se conectan. Uno empieza a perder de a poco ese amor”.

🚨 DURA CRITICA DE NICOLAS TAGLIAFICO A LOS TORNEOS DEL CHIQUI TAPIA:



"Veo poco futbol argentino. Me crié con 20 equipos, torneos apertura y clausura. Hoy con los dos gruposy copas que no sabes como se conectan, siento que bajó mucho la calidad. No sé si volvería a jugar".



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El campeón del mundo en Qatar 2022 comparó la estabilidad de las competencias europeas con los cambios drástico de nuestro medio. “Tuve la suerte de cumplir casi 10 años en Europa y el sistema fue casi siempre igual. Hoy acá te encontrás con que tenés un ganador de copa que juega contra el ganador de otra copa. Pasan estas cosas que hacen que se pierda un poco esa sensación de tener que pelearla para ganar un torneo”, fue su análisis.

De pronto, en una charla relajada y descontracturada, un campeón del mundo abre la puerta a un pensamiento que tienen casi todos los protagonistas de nuestro medio. Salvo en el mundo AFA y sus satélites en una buena cantidad de clubes. Un nutrido grupo de dirigentes (cada vez son más los supuestos “equipos del poder”) rubrican cada una de las decisiones, a contramano de la lógica. Tal vez, la voz de Tagliafico (desde adentro, lo que no es poco) sea acompañada de otras en los próximos tiempos. Algo puede llegar a cambiar.