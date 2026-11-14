Copa Argentina 2026: a qué hora juegan Boca vs. Banfield y por dónde se puede ver

Este sábado, Boca buscará meterse en una nueva final. En medio de un semestre excepcional en el que se consagró Campeón de Liga (título con el que se reconoce al líder de la Tabla Anual de la Primera División del fútbol argentino), avanzó a los octavos de final del Torneo Clausura y se metió en la definición de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, el xeneize se enfrentará a Banfield en las semifinales de la Copa Argentina.

El encuentro ante el Taladro está programado para las 19 (hora argentina) en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, con arbitraje de Nazareno Arasa, y se puede ver en vivo por TV a través de TyC Sports, como así también por streaming en la plataforma TyC Sports Play. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El combinado de la Ribera es el máximo ganador de la historia del certamen más federal del país con cuatro títulos (1969, 2011-2012, 2014-2015 y 2019-2020). En cuartos de final eliminó a Racing por 3 a 2, después de estar 2 a 0 en desventaja hasta los 72′, con un hat-trick del ecuatoriano Enner Valencia (Gastón Lodico y Adrián ‘Maravilla’ Martínez convirtieron los goles de la Academia). En tanto, el Taladro, que viene de ganarle a Deportivo Riestra por penales, nunca jugó la final y tiene el objetivo de consolidarse como uno de los dos mejores por primera vez.

Enner Valencia marcó los tres goles en la remontada de Boca ante Racing en cuartos de final Prensa Boca

Boca vs. Banfield: todo lo que hay que saber

Semifinales de la Copa Argentina 2026.

Día : Sábado 14 de noviembre.

: Sábado 14 de noviembre. Hora : 19 (horario argentino).

: 19 (horario argentino). Estadio : Malvinas Argentinas de Mendoza.

: Malvinas Argentinas de Mendoza. Árbitro: Nazareno Arasa.

Boca vs. Banfield: cómo ver online

El encuentro se disputa este sábado en Mendoza y se transmite en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma digital TyC Sports Play. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto en canchallena.com.

TyC Sports.

TyC Sports Play.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Posibles formaciones

Boca : Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar o Tomás Belmonte o Tomás Aranda; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar o Tomás Belmonte o Tomás Aranda; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. Banfield: Diego Rodríguez; Ignacio Abraham, Nicolás Meriano, Santiago Daniele, Juan Luis Alfaro; Tomás Adoryan, Brandon Oviedo, Lautaro Gómez; David Zalazar, Adrían Balboa y Federico Medina.

Tabla de campeones la Copa Argentina

El máximo vencedor de la Copa Argentina es Boca con cuatro vueltas olímpicas gracias a sus títulos de 1969, 2012, 2015 y 2020. Lo sigue River con tres estrellas por los logros en 2016, 2017 y 2019. Independiente Rivadavia es el último campeón y tiene un título al igual que otros seis clubes: Arsenal, Huracán, Rosario Central, Patronato, Estudiantes de La Plata y Central Córdoba de Santiago del Estero.

Boca, el máximo ganador de la historia de la Copa Argentina, quiere sumar una nueva estrella a su palmarés ALEJANDRO PAGNI - AFP