Copa Argentina: Deportivo Riestra eliminó a Gimnasia de La Plata en los penales y avanzó a cuartos de final

Deportivo Riestra, con una formación con mayoría de suplentes, le ganó este martes por penales por 4-2 a Gimnasia de La Plata, tras haber igualado 1-1 en el tiempo regular, y lo eliminó de la Copa Argentina en un partido por los octavos de final disputado en el estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela.

Tras la dolorosa caída el fin de semana por 4-0 en el clásico ante Estudiantes por el torneo Clausura, el Lobo sufrió otro golpe duro al quedar afuera del torneo federal que se realiza cada año en el país. A tres días de aquella derrota, tenía la oportunidad de levantar cabeza ante un rival que optó por darle descanso a sus titulares porque tiene como prioridad salvarse del descenso. No obstante, en el desempate celebró el conjunto del Bajo Flores.

El Malevo se había puesto en ventaja a los 25 minutos, pero el festejo se esfumó tras la revisión de la jugada del VAR, que trazó las líneas y detectó la posición adelantada de Gabriel Obredor al partir el pase que lo dejó en soledad por la derecha, a espaldas de la defensa. Con la pelota en su pie derecho, el delantero había asistido con un preciso pase atrás a Nicolás Benegas, quien de primera definía con suspenso, al rozar en un rival que intentó bloquear el remate. Entonces, el juego seguía igualado.

¡Así fue el gol que le anularon a Deportivo Riestra en el VAR!

El tanto había sido convertido por Benegas, aunque no fue convalidado debido a la posición adelantada de Obredor. pic.twitter.com/2viwiFoCyl — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) August 18, 2026

El propio Benegas tuvo revancha a los 38, con un cabezazo de frente al arco que dio en un palo y se metió. Justo cuando Gimnasia había retomado la iniciativa del juego, en un tiro libre fallido que había sido despejado nació el 1-0 que sí resultó válido.

Ignacio Miramón perdió la pelota en la puerta del área al querer salir hacia un costado con poca eficacia. Astuto, Mariano Bracamonte se quedó con el balón al presionarlo y lanzó un centro desde la izquierda que se convirtió en un pase a la cabeza del goleador, infalible. Así, se fueron al descanso con la ventaja para Riestra.

¡Gol de Deportivo Riestra!

Benegas pone el 1-0 parcial con un gran cabezazo.

De esta manera El Malevo supera al Lobo en los 8vos de final de la Copa Argentina pic.twitter.com/vG75aoGG1m — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) August 18, 2026

El 1-1 llegó a los ocho minutos de la segunda etapa. Nacho Fernández inventó un hueco para sacar un centro desde la izquierda, casi al filo de la línea de fondo, y Agustín Colazo se anticipó en el primer palo para desviar el tiro con un buen gesto técnico. Pero un mal despeje fue el que dejó a Mateo Seoane de frente al arco para definir y el mediocampista no falló, colocando el remate cerca de un palo.

⚽️ Mirá el gol de Mateo Seoane para el 1-1 de @gimnasiaoficial ante Deportivo Riestra pic.twitter.com/vzpiaXZMwM — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) August 18, 2026

A partir de ese momento, uno y otro contaron con acciones claras como para pasar al frente. Una doble tapada del colombiano Harlen Castillo para salvar el arco de Gimnasia fue uno de los momentos más destacados, cuando la luz artificial tomaba el lugar de la resolana que había acompañado la primera parte del juego.

El VAR tuvo que volver a intervenir en un gol a los 16 minutos de esa etapa. Juan Cortazzo la empujó en el segundo palo luego de un córner que fue peinado en el primer palo, pero se detectó que estaba adelantado el autor del tanto al momento de rozar la cabeza de Germán Conti.

Cerca del final, desde el sistema de video arbitraje volvieron a levantar la voz, aunque esta vez para convocar al árbitro Pablo Echavarría para que vea una acción en la que la única toma que le exhibieron nunca fue clara. No obstante, el arrojo vehemente de Augusto Max fue suficiente motivo para que el juez cambiara de color la tarjeta que había mostrado y lo expulsara, ante los reclamos del jugador, quien sostenía que no lo había impactado a Jonatan Goitía cuando ambos se lanzaron a disputar la pelota y el del Malevo se llevó la peor parte. Tras ingresar desde el banco de suplentes, el futbolista del Lobo estuvo apenas siete minutos en el campo de juego, incluyendo los dos que se tomó el árbitro para ver las imágenes. “Sos un ladrón, no viste nada”, gritó, impotente, el jugador platense.

¡EXPULSADO MAX!



Sobre el final del encuentro, el mediocampista (que había ingresado a los 84') vio la roja a instancias del VAR. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/V6zDCEFK3x — TyC Sports (@TyCSports) August 18, 2026

Y el desempate llegó en los penales, con un Riestra con puntería perfecta. El arquero Marino Arzamendia, reemplazante de Nacho Arce, le atajó el tiro a Agustín Auzmendi y había adivinado la intención en el remate que Agustín Colazo ejecutó desviado.

¡RIESTRA SE CLASIFICÓ A CUARTOS DE FINAL DE LA COPA ARGENTINA!



El Malevo superó a Gimnasia (LP) por penales y consiguió el pase a la siguiente instancia del torneo. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/KMvTx6PTfI — TyC Sports (@TyCSports) August 18, 2026

El vencedor, que por primera vez supera los octavos de final, se medirá en la siguiente etapa con el ganador de la llave que se definirá esta misma noche entre Banfield y Midland, que milita en la B Nacional y es el único equipo del ascenso que sigue en competencia.

Para los cuartos de final también ya está clasificado Atlético Tucumán, gracias a su goleada por 4-0 sobre Independiente el miércoles pasado. El Decano espera por el vencedor del duelo entre Aldosivi, de Mar del Plata, e Independiente Rivadavia, de Mendoza.